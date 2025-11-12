المتحف المصري الكبير: لا "كوته" للتذاكر بين المصريين والأجانب

قال الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير، أن أبواب بيع التذاكر عبر البوابة الإلكترونية للمتحف أو شباك التذاكر مفتوحة للجميع مصريين وأجانب للاستمتاع بالزيارة.



أكد غنيم في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن لاصحة مطلقاً لوجود كوته أو تقسيمات خاصة بالمصريين أوالأجانب، أو حتى تحديد أيام للمصريين وأخري للأجانب، مشدداً المتحف أبوابة مفتوحة للجميع.

تذاكر المتحف المصري الكبير



أشار الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير، أن يمكن للزوار استخراج تذاكر الدخول الكترونيا فقط في أيام الاجازات الرسمية والمناسبات، وباقي الأيام متاح حجز التذاكر عبر المنافذ الخاصة بها او الكترونيا.



أفاد أننا ندرس تطبيق نظام دخول بمواعيد محددة، مع مراعاة سلوك الزوار، حيث يستغرق الزائر الأجنبي حوالي ساعتين في الجولة، بينما قد يقضي الزائر المصري اليوم كاملًا داخل المتحف، موضحًا أنه يحدث متابعة عدد الزوار ومعدلات الدخول والخروج كل ساعة لضمان تجربة سلسة وآمنة للجميع، مضيفًا: "نفكر في تطبيق نظام لدخول المتحف بمواعيد".



أوضح أن هذا الإقبال الضخم يعكس رغبة السياح في اكتشاف التراث المصري الغني والتاريخ الحضاري للمصر القديمة، إضافة إلى الاستمتاع بالخدمات الحديثة التي يقدمها المتحف.



يذكر أن متوسط عدد زوار المتحف بلغ نحو 19 ألف زائر يوميًا، وهو رقم يتجاوز التوقعات ويعكس النجاح الكبير للمتحف، خاصة بعد تطوير أساليب العرض المتحفي والخدمات المقدمة للزائرين.