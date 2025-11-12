السيطرة على حريق شب فى عدد من النخيل ببنها

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق نشب بنخيل بمنطقة عزبة الزراعة بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، دون خسائر بشرية أو ثمة إصابات، ومنع امتدادها للمناطق المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيقات.



