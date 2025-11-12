طارق فهمي: انتخابات مجلس النواب رسالة للعالم بأن مصر تنفذ استحقاقاتها الدستورية بهدوء

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الاستحقاق الدستوري المتمثل في انتخابات مجلس النواب يمثل خطوة بالغة الأهمية في هذا التوقيت، مشيرًا إلى أن من خلال هذا الاستحقاق تبعث الدولة المصرية رسالة واضحة للعالم بأنها تنفذ استحقاقاتها الدستورية بكل هدوء واستقرار.

المرحلة الأولى من الانتخابات

وأوضح فهمي، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة الحياة، أن المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية شهدت بعض الملاحظات الشكلية والجوهرية، إلا أن الهيئة الوطنية للانتخابات أدارت العملية الانتخابية باحترافية عالية وتنظيم دقيق يعكس تطور الأداء المؤسسي في إدارة الاستحقاقات الانتخابية.

تقييم العملية الانتخابية

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن تقييم العملية الانتخابية لا يعتمد فقط على نسب المشاركة أو الحضور الإعلامي والتغطية، بل على عدد من الجوانب الفنية والإجرائية الأخرى، مثل شفافية العملية، وسهولة الإجراءات، وضمان نزاهة التصويت وإتاحة الفرصة لجميع المرشحين.

واختتم فهمي حديثه بالتأكيد على أن ما تشهده مصر من انتظام في تنفيذ استحقاقاتها الدستورية يعكس حالة من الاستقرار السياسي والنضج المؤسسي، ويؤكد مضي الدولة بخطى ثابتة نحو تعزيز المسار الديمقراطي وبناء مؤسسات قوية.