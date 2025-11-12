وزير الخارجية: نقلت للفريق أول البرهان تضامن الرئيس السيسي مع السودان

تحدث وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، عن زيارته لدولة السودان، قائلا: "كان لي الشرف أن ألتقي بفخامة الرئيس الفريق أول عبد الفتاح البرهان، كان لقاءً مهمًا للغاية، ونقلت لفخامة الرئيس تحيات وتقدير وتضامن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع السودان، والقيادة السودانية، والشعب السوداني".'

وأضاف "عبد العاطي"، في حواره ببرنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار": "كما نقلت لها أيضا دعمنا الكامل للسودان الشقيق، والحفاظ على وحدته وسيادته وسلامة أراضيه، والتأكيد على دعمنا الكامل لمؤسسات الدولة الوطنية السودانية، ومن بينها بطبيعة الحال القوات المسلحة والجيش الوطني السوداني، أي أنني تعرفت من فخامة الرئيس البرهان على الأوضاع الميدانية على الأرض".

وتابع: "نتابع طبعا كل التطورات الموجودة على أرض الواقع هنا داخل السودان، ونشدد على الرفض الكامل لأي مخططات للتقسيم، ونقدم كل الدعم للشعب السوداني الشقيق، وللقيادة السودانية في هذه المرحلة الدقيقة. هدفنا الأول هو الحفاظ على مقدرات الشعب السوداني، بالتأكيد. ووقف كل هذه الفظائع التي ترتكب بحق".

