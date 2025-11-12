قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جومانا مراد: أتمنى تجسيد شخصية شجرة الدر.. وأشارك في رمضان 2026 بعمل جديد
جمال شعبان يوضح أسباب تفشي أمراض الفشل الكلوي
تجنبوا العواصف وابقوا في المنازل.. الأرصاد تحذر: أمطار رعدية تضرب عددا من المحافظات
الإجراءات الجنائية.. القانون يجيز تأجيل تنفيذ العقوبة على الحوامل حتى عامين بعد الولادة
عقوبة تزوير المهنة في البطاقة الشخصية
جمال شعبان عن وفاة إسماعيل الليثي: الدنيا ساعة ويا رب نجعلها في طاعة
ارتفاع 70 جنيها .. سعر الذهب في مصر ختام تعاملات اليوم الأربعاء
برلماني: إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد يؤكد إصرار الدولة على ترسيخ العدالة
مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تستهدف تل الأحمر الشرقي بريف القنيطرة جنوب سوريا
كيف ينظر حلف الناتو للمستجدات في الملف النووي الإيراني؟.. نيكولاس ويليامز يجيب
أشرف زكي ينفي وفاة الفنان محمد صبحي
ماركات عالمية.. مزاد جديد لبيع سيارات الجمارك
فن وثقافة

خالد النبوي يهدي تكريمه في مهرجان القاهرة لوالديه الراحلين وزوجته

خالد النبوي
خالد النبوي
نجلاء سليمان

أهدى الفنان خالد النبوي تكريمه في حفل افتتاح لمهرجان القاهرة إلى والديه الراحلين وزوجته منى وولديه.

كما وجه خالد النبوي شكر خاص للفنانين الكبار بداية من فاتن حمامة ومحمود ياسين ويسرا ومحمود حميدة وغيرهم.

المكرمين
‎ومن المقرر أن يكرم اليوم عدد من الفنانين ومنهم الفنان خالد النبوي، بجائزة فاتن حمامة للتميز ، فيما يتم منح المخرج الكبير عمر عبد العزيز جائزة الهرم الذهبي، كما سيتم تكريم مدير التصوير السينمائي الكبير محمود عبد السميع بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر. 

‎القنوات الناقلة للحفل
‎الحفل من المقرر نقل فاعلياته عبر قناة dmc العامة، حيث من المقرر ان يحضر عدد كبير من الفنانين والشخصيات الفنية والثقافية. 


‎فيلم الافتتاح
‎كما يعرض عقب حفل الافتتام الفيلم الروائي "المسار الأزرق" (The Blue Trail – O Último Azul) حيث وقت الاختيار ليكون فيلم افتتاح الدورة السادسة والأربعين، التي تقام في الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر 2025. ويعرض الفيلم خارج المسابقة الرسمية . ينقل الفيلم، للمخرج البرازيلي جابريل ماسكارو، قصة تيريزا البالغة من العمر 77 عامًا، والتي تعيش في بلدة صناعية صغيرة بالأمازون، إلى أن تتلقى قرارًا رسميًا بالانتقال إلى مستعمرة سكنية مخصصة للمسنين. في هذا المكان المعزول يُؤخذ كبار السن لقضاء سنواتهم الأخيرة بينما يكرس الجيل الشاب حياته للإنتاجية والنمو. ترفض تيريزا ذلك المصير وتنطلق في رحلة عبر نهر الأمازون لتحقيق أمنية أخيرة قبل سلب حريتها، وهو قرار سيغير حياتها إلى الأبد . الفيلم إنتاج مشترك من البرازيل والمكسيك وتشيلي وهولندا، من بطولة دينيز وينبيرج، رودريغو سانتورو، ميريام سوكوراس وآدانيلو

خالد النبوي مهرجان القاهرة فاتن حمامة

