الخارجية الصينية": نعمل مع جميع الأطراف لتحقيق نتائج إيجابية ومتوازنة في "كوب30"

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوه جيا كون، إن بلاده ستعمل مع جميع الأطراف للالتزام بمبدأ "مسؤوليات مشتركة لكن متباينة" وتحقيق نتائج إيجابية ومتوازنة في المؤتمر الثلاثين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب30) وتقديم إسهامات جديدة في حوكمة المناخ العالمية.

وأضاف جيا كون ،في تصريح أوردته وكالة أنباء (شينخوا) الصينية اليوم /الأربعاء/، أن دينج شيويه شيانج الممثل الخاص للرئيس الصيني شي جين بينج، وعضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ونائب رئيس مجلس الدولة، حضر قمة بيليم للمناخ وألقى كلمة فيها، كما شارك المبادئ التوجيهية التي طرحت في الجلسة الكاملة الرابعة للجنة المركزية الـ20 للحزب الشيوعي الصيني، وأرسل رسالة قوية حول الالتزام بالاتجاه الصحيح وترجمة الالتزامات المناخية إلى أفعال وتعميق الانفتاح والتعاون، ما ساهم في نجاح المؤتمر.

وأشار إلى أنه في قمة الأمم المتحدة للمناخ، أعلن الرئيس الصيني رسميا عن إسهامات الصين المحددة وطنيا لعام 2035، والتي تغطي كافة القطاعات الاقتصادية وجميع غازات الاحتباس الحراري، وهي المرة الأولى التي تطرح فيها الصين هدفا مطلقا لخفض الانبعاثات كدليل على عزم الصين الراسخ وجهودها القصوى.

س ر ش/ م ع ى/س ا م