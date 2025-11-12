هاني محروس يكشف عن تعرض ابنته لحادث سير

أعلن المنتج ومهندس الصوت هاني محروس عن تعرض ابنته نيكول لحادث سير أدي لتهشم جزء من سيارتها .

وكتب هاني محروس عبر حسابه بموقع فيسبوك ، “حمدا لله على سلامتك يا روح أبوكي، ربنا يحفظك ويحفظ أخوكي وكل اللي زيكم من شر الطريق يا رب وما يوجع حد على ولاده يا رب، نشكر ربنا على كل شيء”.

أعمال هاني محروس

كان احدث اعمال هاني محروس اغنية “قولولي مبروك” من غناء مصطفي كامل ، وألحان مدين، وتوزيع عمرو الخضري، بينما قام بعملية الميكس والماستر المهندس هاني محروس، وتصدرت الأغنية التريند فور طرحها فى شهر مايو الماضي.

كما حقق النجم حمادة هلال نجاحا كبيرا بعد تعاونه مع المنتج هاني محروس حيث حققا مشاهدات عالية بأغنية "ياريت أهالينا ماربونا" التى طرحها فى ديسمبر الماضي.

وحققت الأغنية 22 مليون مشاهدة على جميع منصات السوشيال ميديا، وشهدت تداولا كبيرا على المواقع.