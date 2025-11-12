رفع المخلفات المتراكمة ضمن لجنة الإصحاح البيئي بدمياط

فى إطار جهود لجنة الإصحاح البيئي المشكلة برئاسة المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، وضمن ماتم تشكيله مؤخرًا من فريق التدخل السريع من إدارات (البيئة والمركبات والمتابعة) لرفع المخلفات بالمناطق التى يتم رصد تراكمات بها .

قام خلال اليومين الماضيين بالتوجه إلى منطقة السنانية ومدينة كفر البطيخ، وذلك لرفع المخلفات بعدد من المناطق ، حيث تم الدفع بالمعدات والعمالة اللازمة لتنفيذ الأعمال والارتقاء بالشكل الحضارى للمدينة وتطهير المصاريف والمراوي وكذلك تشجير الموقع بعد رفع المخلفات وفرق تطهير من مديرية الصحة ومكافحة القوارض .

وأهابت محافظة دمياط المواطنين مجددًا بضرورة الالتزام بمواعيد مرور سيارات الوحدة المحلية لتجميع المخلفات من الساعة الثامنة مساءًا وحتى الثامنة صباحًا .

وفى حالة وجود أى شكوى متعلقة بتلك المنظومة يتم استقبالها من خلال الرابط التالي

https://www.aitcnova.com/studentScreens/#/user-complaints?govID=83