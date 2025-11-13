كواليس تهشيم خفير جمجمة عامل بالطالبية.. تحقيقات وقرارات

أجرت النيابة المختصة بجنوب الجيزة تحقيقات موسعة في اتهام خفير بتهشيم جمجمة عامل بعدما انهال ضربا على رأسه بشومة داخل مدرسة بمنطقة الطالبية.

وانتدبت النيابة الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه وتحديد سبب وتوقيت الوفاة، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من التشريح.

كما قررت النيابة استدعاء أسرة القتيل لسماع أقوالهم حول الواقعة وطلبت تحريات المباحث الجنائية للوقوف على سبب ارتكاب المتهم للجريمة.

وانهال خفير ضربا بشومة على عامل بمدرسة فى منطقة الطالبية، فأرداه قتيلا بعد نشوب مشاجرة بينهما، وتمكن رجال الأمن من القبض على المتهم، وأمر اللواء محمد مجدى أبو شميلة مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة بتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.



تلقى الرائد عبد الحميد مرسى رئيس مباحث الطالبية قد تلقى إخطارا من المستشفى باستقباله شخصا مصابا بإصابات بالغة، ولقى مصرعه فور وصوله إلى المستشفى.

على الفور انتقل رجال الأمن إلى مكان البلاغ، ومن خلال المعاينة والفحص تبين العثور على جثة شخص بها إصابات بالغة بالرأس، وتبين أن المجنى عليه عامل بمدرسة.

من خلال التحريات التى أشرف عليها العميد عمرو حجازى رئيس مباحث قطاع الغرب تبين أن وراء ارتكاب الواقعة خفيرا بعدما نشبت مشاجرة بينه وبين المجنى عليه بسبب خلافات بينهما، حيث تعدى عليه بشومة؛ مما تسبب فى إصابته التى أودت بحياته.

وتمكن رجال الأمن من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن العصا المستخدمة فى الجريمة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.