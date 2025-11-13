قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خبير اقتصادي: مشروع تنمية علم الروم يحسن قيمة الجنيه ويحقق التنمية المستدامة
"قدس الأثر ومعهد العظمة".. برنامج العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة الأهلية ينظم ندوة تثقيفية
وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات الأجنبية في مصر
ما ينبغي فعله لمن أراد الدخول في صلاة الجماعة ولم يجد مكانا في الصف
عرض حياة المواطنين للخطر.. سائق سيارة نقل بدمياط يواجه السجن المشدد بالقانون
مجلس السيادة السوداني: القيادة العسكرية تسعى لتجنيب البلاد نزيف الدماء
غارة جوية إسرائيلية شرقي مدينة غزة تُشعل موجة جديدة من التصعيد
الشتاء يكشر على أنيابه.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة
تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم.. وهذا ثمن البيض
صاحبها تنازل.. سعد الصغير يُعلن عن انتهاء أزمة سيارة حادث إسماعيل الليثي
مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

كواليس تهشيم خفير جمجمة عامل بالطالبية.. تحقيقات وقرارات

ارشيفية
ارشيفية
ندى سويفى

أجرت النيابة المختصة بجنوب الجيزة تحقيقات موسعة في اتهام خفير بتهشيم جمجمة عامل بعدما انهال ضربا على رأسه بشومة داخل مدرسة بمنطقة الطالبية.

وانتدبت النيابة الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه وتحديد سبب وتوقيت الوفاة، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من التشريح.

كما قررت النيابة استدعاء أسرة القتيل لسماع أقوالهم حول الواقعة وطلبت تحريات المباحث الجنائية للوقوف على سبب ارتكاب المتهم للجريمة.

وانهال خفير ضربا بشومة على عامل بمدرسة فى منطقة الطالبية، فأرداه قتيلا بعد نشوب مشاجرة بينهما، وتمكن رجال الأمن من القبض على المتهم، وأمر اللواء محمد مجدى أبو شميلة مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة بتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.


تلقى الرائد عبد الحميد مرسى رئيس مباحث الطالبية قد تلقى إخطارا من المستشفى باستقباله شخصا مصابا بإصابات بالغة، ولقى مصرعه فور وصوله إلى المستشفى.

على الفور انتقل رجال الأمن إلى مكان البلاغ، ومن خلال المعاينة والفحص تبين العثور على جثة شخص بها إصابات بالغة بالرأس، وتبين أن المجنى عليه عامل بمدرسة.

من خلال التحريات التى أشرف عليها العميد عمرو حجازى رئيس مباحث قطاع الغرب تبين أن وراء ارتكاب الواقعة خفيرا بعدما نشبت مشاجرة بينه وبين المجنى عليه بسبب خلافات بينهما، حيث تعدى عليه بشومة؛ مما تسبب فى إصابته التى أودت بحياته.

وتمكن رجال الأمن من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن العصا المستخدمة فى الجريمة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق. 

تهشيم خفير جمجمة عامل الطالبية الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

تجنبوا العواصف وابقوا في المنازل.. الأرصاد تحذر: أمطار رعدية تضرب عددا من المحافظات

علامات حضور ملك الموت

علامات حضور ملك الموت.. 7 أمور إذا رأيتها فاعلم أن روح المحتضر تفارق جسده

الواقعة

إجراء عاجل تجاه مرشح بمجلس النواب أطلق النار بعد فوزه في الانتخابات بالإسكندرية

فتاة جسر السويس

مش هعمل فيه محضر.. تصالح فتاة جسر السويس مع والدها

حالة الطقس

شتاء مبكر.. إرشادات من الأرصاد للسلامة أثناء العواصف الرعدية المتوقعة غدا

زيزو

تعليق ناري من الغندور على عقوبة زيزو من اتحاد الكرة

محمد صبحي

جمال شعبان يكشف الحالة الصحية لـ محمد صبحي بعد شائعة وفاته

رشوة

الوسيط والحقائب والملفات المؤجلة.. لغز الرشوة التي هزّت مصلحة الضرائب | أقول أحد المتهمين

ترشيحاتنا

الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث بأسم وزارة الصحة

حسام عبد الغفار: الصحة تحتل أولوية قصوى لدى الدولة وهذه أهم الإنجازات

والد ضحية حادث المنوفية

تفاصيل صادمة في جريمة المنوفية.. والد الضحية يروي التفاصيل

اخبار التوك شو

أخبار التوك شو| وزير الخارجية: لمصر الحق الكامل في الدفاع عن مصالحها المائية وفقًا للقانون الدولي.. الإسكان: محدودو الدخل حصلوا على النصيب الأكبر من الوحدات السكنية

بالصور

نجمات تألقن بالأزرق فى مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ46

نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46
نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46
نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46

الخسائر تلاحق أيلون ماسك.. استقالات جديدة تهز شركة تسلا

إيلون ماسك
إيلون ماسك
إيلون ماسك

ميريهان حسين تلفت الأنظار على السجادة الحمراء

ميريهان حسين تلفت الانظار على السجادة الحمراء
ميريهان حسين تلفت الانظار على السجادة الحمراء
ميريهان حسين تلفت الانظار على السجادة الحمراء

بألوان الطاوس.. أروى جودة تخطف الأنظار على السجادة الحمراء

أروى جودة تخطف الانظار بفستان بالوان الطاوس على السجادة الحمراء
أروى جودة تخطف الانظار بفستان بالوان الطاوس على السجادة الحمراء
أروى جودة تخطف الانظار بفستان بالوان الطاوس على السجادة الحمراء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد