سعر صادم لـ فستان سلمى أبو ضيف في افتتاح مهرجان القاهرة

حرصت الفنانة سلمى أبو ضيف على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة خلال تواجدها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي مساء أمس.

فستان سلمى أبو ضيف

وتألقت سلمى أبو ضيف في الصور بإطلالة محتشمة، حيث ارتدت فستان طويل باللون الأسود الذي حمل بعض التطريزات الغير مبالغ فيها.

وحمل فستان سلمى أبو ضيف في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي توقيع Naeem Khan، فيما بلغ سعر التصميم 5995 دولار أمريكي، ما يعادل 282,884 جنيه مصري.

ومن الناحية الجمالية، بدت سلمى أبو ضيف بشعرها المرفوع، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.