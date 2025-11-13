وزارة الطاقة: أميركا تمنح عقوداً لشراء مليون برميل نفط للاحتياطي الاستراتيجي

أعلنت وزارة الطاقة الأميركية، اليوم الخميس 13 نوفمبر، أنها منحت عقوداً لشراء مليون برميل من النفط الخام للاحتياطي البترولي الاستراتيجي، في وقت تحدثت مصادر السوق عن ارتفاع مخزونات النفط والديزل.

وقالت وزارة الطاقة في بيان لها إن العقود الممنوحة هي للتسليم في ديسمبر ويناير إلى موقع بريان ماوند.

ارتفاع مخزونات النفط والديزل وتراجع البنزين

قالت مصادر في السوق نقلاً عن أرقام معهد البترول الأميركي، يوم الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام والديزل في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي بينما انخفضت مخزونات البنزين.

إدارة معلومات الطاقة الأميركية ترفع توقعاتها لإنتاج النفط إلى 13.6 مليون برميل يومياً

وذكرت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها، إن مخزونات النفط الخام ارتفعت 1.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السابع من نوفمبر.

وأضافت أن مخزونات البنزين انخفضت 1.39 مليون برميل، في حين ارتفعت مخزونات نواتج التقطير 944 ألف برميل.