محفوظ يجهز مفاجأة لأعضاء الجمعية العمومية بنادي النصر

كشف المستشار أحمد محفوظ المرشح على منصب الرئاسة في نادي النصر انه سيتم الكشف عن مفاجأة سارة لجميع أعضاء الجمعية العمومية خلال الفترة المقبلة.



واكد محفوظ ان أعضاء نادي النصر من حقهم ان يفتخرو بهذا النادي الذي اخرج نجوم كبار فى عالم كرة القدم وعلى رأسهم الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.



واختار محفوظ اسم قائمة عائلة النصر اسما للقائمة التى ستخوض الانتخابات المقبلة من أجل تطوير النادي.



وتضم القائمة كل من المستشار أحمد محفوظ مرشح لمنصب رئيس مجلس الإدارة والمهندس هشام قطب مرشح منصب نائب رئيس مجلس الإدارة ورهام روما مرشح منصب أمين الصندوق.



وفي مقعد عضوية مجلس الإدارة فوق السن كل من : نادر أبادير وأحمد عبد الرحمن وشريف عبد الله وأمل حمادة وإسلام ماهر ومحمد غباشي وفتحي البنجي، أما فى عضوية مجلس الادارة تحت السن فيتواجد كل من إسلام محمد رمضان وأحمد عصمت.



ويلقى أحمد محفوظ دعما كبيرا من قبل اعضاء الجمعية العمومية كونه كان أمينا للصندوق للنادي ويمتلك خبرة رياضية وقانونية كبيرة فى المجال بالاضافة الى تواجد معه بالقائمة قامات كبيرة مثل المهندس هشام قطب فى منصب النائب ورهام روما فى منصب أمين الصندوق.



ومن المقرر أن تقام الجمعية العمومية لنادي النصر الرياضي يوم الجمعة الموافق 26 ديسمبر المقبل على أن يتم التسجيل في كشوفات الحضور والتصويت الإلكتروني من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة السابعة مساءً، على أن تكتمل الجمعية العمومية بحضور 7500 عضو ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية.



يذكر أن التوقيع في كشوف الجمعية العمومية يكون بموجب كارنية العضوية لعام 2025 بجانب الرقم القومي على أن يكون التصويت حضورياً ولا يجوز للعضو إنابة أي فرد أخر للتصويت بدل منه.