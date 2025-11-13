مصرع شخص سقط من الطابق الرابع بالخانكة

لقي شخص مصرعه إثر سقوطه من الطابق الرابع عشر بأحد العقارات السكنية الكائنة أمام سنترال الخانكة بمحافظة القليوبية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تلقت بلاغًا يفيد بسقوط أحد الأشخاص من علو، وعلى الفور انتقلت سيارة إسعاف إلى مكان الحادث.

وبالمعاينة تبين أن الشخص قد توفي في الحال متأثرًا بإصاباته الخطيرة، حيث وُجدت جثته في موقع البلاغ.

وتم إخطار الجهات الأمنية المختصة للانتقال والفحص، وفرض كردون أمني بموقع الحادث.

كما جرى إخطار النيابة العامة التي أمرت بنقل الجثمان إلى المستشفى العام تحت تصرفها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ملابساتها وظروف حدوثها.