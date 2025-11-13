مدير البطولة: الأرقام القياسية دليل على أن ميادين الرماية في مصر مطابقة لأعلى المواصفات العالمية

أكد الكابتن طارق شرارة مدير بطولة العالم للرماية (مسدس، بندقية _القاهرة 2025)، أن ميادين مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الجديدة تشهد إنجازاً تاريخياً غير مسبوق في عالم الرماية، حيث تم حتى الآن تحقيق 6 أرقام عالمية، من بينها 4 أرقام جديدة لأول مرة في العالم، وهو ما يعكس المستوى الاستثنائي للتنظيم والبنية التحتية التي تحتضن المنافسات.

وأوضح شرارة أن الأرقام العالمية الجديدة تحققت في مسابقات:

مسدس 50 متر ناشئات

مسدس 50 متر سيدات

مسدس 10 متر فريق سيدات

بندقية 10 متر فريق رجال

وأشار مدير البطولة إلى أن تحقيق أرقام عالمية داخل الميدان ذاته يُعد شهادة دولية على أن ميادين الرماية المصرية مطابقة لأعلى المواصفات الفنية العالمية، وتتميز بدقة القياسات ونظام التحكيم الإلكتروني المتطور، ما يتيح للاعبين تقديم أفضل أداء وتحقيق نتائج غير مسبوقة.

واختتم شرارة تصريحاته قائلاً إن ما تحقق في العاصمة الجديدة يمثل نقطة مضيئة في تاريخ الرماية العالمية، ويؤكد أن مصر باتت تمتلك منشآت رياضية تضاهي أرقى الميادين الدولية، وتستحق عن جدارة أن تكون قبلة البطولات الكبرى.