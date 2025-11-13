قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ كفر الشيخ يستجيب لمواطن ويزور والده المريض في منزله.. صور
مرشح برلماني يعلن انسحابه من جولة الإعادة بدائرة إيتاي البارود وشبراخيت بالبحيرة
ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق إسنا الصحراوي الغربي إلى 8 وفيات و11 مصابًا أثناء توجههم إلى مولد الماري جرجس بالأقصر
حماية المستهلك: ضبط 2.5 طن لحوم منتهية الصلاحية بشبرا الخيمة.. تفاصيل
نتنياهو غاضبا: أقود حربا وأُحاكم بسبب سيجار من صديق
وزير الخارجية يلتقي رئيس مجلس الشيوخ ويؤكد: الدبلوماسية البرلمانية أداة لدعم مصالح المصريين بالخارج
خالد الجندي يكشف عن عبادة فضلها عظيم وتجعلك من القانتين
هل تم اختراق كلمات المرور الخاصة بك؟.. لا تقلق هذا الموقع سيخبرك
الأوروبي للدراسات: الكرملين يتوقع تفاوض أوكرانيا بعد التفوق الروسي
بسبب خلافات بينهما.. الحزن يخيم على أسرة الزوجة المقـ تولة على يد زوجها في المنوفية
بيسكوف: أوكرانيا أغلقت باب السلام.. وروسيا تتجه نحو الحسم الميداني
إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الزراعي بالبحيرة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار البلد

رئيس أورنج مصر: مضاعفة ميزانية المسؤولية المجتمعية ونواصل ريادتنا في المدن الذكية

مؤتمر صحفى
مؤتمر صحفى
أحمد عبد القوى

صرح المهندس هشام مهران، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أورنج مصر، أن الشركة قررت مضاعفة ميزانية المسؤولية المجتمعية في إطار التزامها بدعم مجالات الصحة والتعليم والتنمية المستدامة، وذلك بالتوازي مع تعزيز وجودها كواحدة من أقوى الشركات العاملة في مجال المدن الذكية داخل السوق المصري، بفضل حلولها الرقمية المبتكرة وخدماتها التي تدعم التحول نحو مجتمع رقمي متكامل.  

10 مليارات جنيه استثمارات لتطوير الشبكة والبنية التحتية  

وأكد مهران خلال مؤتمر صحفى اليوم بالقرية الذكية بحضور قيادات الشركة  أن أورنج مصر تعتزم ضخ 10 مليارات جنيه استثمارات جديدة خلال العام المقبل بهدف تطوير شبكتها وتعزيز بنيتها التحتية لتقديم خدمات اتصالات أكثر سرعة وكفاءة للمستخدمين في مختلف أنحاء الجمهورية.  

أورنج بيزنس ذراع ناجح لخدمات التعهيد  

وأضاف أن الشركة تمتلك ذراعاً متخصصاً تحت اسم "أورنج بيزنس" يقدم خدمات التعهيد وخدمة العملاء للأسواق المحلية والعالمية، وقد تمكن من تحقيق حجم أعمال بلغ 250 مليون يورو خلال السنوات الثلاث الماضية، مع استهداف الوصول إلى 100 مليون يورو إضافية خلال العامين المقبلين.  

توسّع في فرص العمل وتعدد اللغات  

وأشار مهران إلى أن ذراع التعهيد في أورنج بيزنس يضم حالياً نحو 2700 موظف يقدمون خدماتهم بتسع لغات مختلفة للأسواق العالمية، مع خطة لزيادة عدد العاملين بنسبة 10% خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في خلق المزيد من فرص العمل للشباب المصريين المؤهلين.  

تعزيز مكانة مصر في صادرات خدمات التعهيد  

ولفت إلى أن صادرات صناعة التعهيد في مصر سجلت نحو 4 مليارات دولار خلال العام الماضي، مدعومة ببنية تحتية رقمية متطورة، واستقرار سياسي، وكفاءات بشرية على أعلى مستوى من التدريب. وأضاف أن الحكومة المصرية وقعت اتفاقيات مع عدد من الشركات العالمية لتعيين 75 ألف مهندس ضمن جهودها لتطوير هذا القطاع الواعد.  

التزام مستمر بالتنمية المستدامة  

اختتم مهران تصريحاته بالتأكيد على أن أورنج مصر مستمرة في دعم خطط الدولة للتحول الرقمي والتنمية المستدامة، من خلال مشاريعها في المدن الذكية، التحول الأخضر، وتمكين المجتمع محلياً عبر مبادرات الصحة والتعليم، معتبراً أن مضاعفة ميزانية المسؤولية المجتمعية تمثل ترجمة عملية لالتزام الشركة تجاه المجتمع المصري ومستقبل أكثر ازدهاراً.

اورنج مصر مؤتمر

صورة أرشيفية

قتل صاحبه.. القبض على المتهم بقتل مهندس الكيمياء النووية بالإسكندرية

صورة أرشيفية

يعمل في توكيل سيارات..مصدر يكشف حقائق حول مقتل مهندس كيمياء بالإسكندرية

ارشيفية

إجراءات أمنية عاجلة لحل لغز جريمة فتاة البرميل ببولاق الدكرور

بسبب خروجها فى وفت متأخر.. الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

بسبب خروجها فى وفت متأخر..الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

مسلم

طلق مراته على الهوا.. مسلم: عمري ما هتجوز واحدة من الوسط الفني بتتباس وتتحضن

ايتن عامر

بسبب مقذوف ناري .. أيتن عامر تتعرض للإصابة في العين اليمنى

حالة الطقس

"عدم استقرار".. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية اليوم وزيادة حدتها على هذه المناطق

زيزو

شوقي غريب: عقوبات زيزو وبيزيرا طبيعية.. وتوروب أضاف الكثير للأهلي

خالد مرتجي

مرتجى يتقدم ببلاغ للنائب العام

شوبير

صراع بين الأهلي والزمالك لضم مدافع بتروجيت.. شوبير يكشف التفاصيل

محمد ابو جبل

محمد أبو جبل: لم أعترض علي عدم وجودي في قائمة المنتخب المصري

فحص 127 مركبة.. حملات مفاجئة لفحص عوادم السيارات بالشرقية لضمان الالتزام بالقانون|صور

فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات

ضبط 7 أطنان و730 كيلو دواجن غير صالحة بالعاشر من رمضان

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

عمرو دياب واسماء جلال

قصة حب جديدة.. عمرو دياب يُثير الجدل بظهوره المتكرر مع أسماء جلال |فيديوجراف

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

