رئيس أورنج مصر: مضاعفة ميزانية المسؤولية المجتمعية ونواصل ريادتنا في المدن الذكية

صرح المهندس هشام مهران، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أورنج مصر، أن الشركة قررت مضاعفة ميزانية المسؤولية المجتمعية في إطار التزامها بدعم مجالات الصحة والتعليم والتنمية المستدامة، وذلك بالتوازي مع تعزيز وجودها كواحدة من أقوى الشركات العاملة في مجال المدن الذكية داخل السوق المصري، بفضل حلولها الرقمية المبتكرة وخدماتها التي تدعم التحول نحو مجتمع رقمي متكامل.

10 مليارات جنيه استثمارات لتطوير الشبكة والبنية التحتية

وأكد مهران خلال مؤتمر صحفى اليوم بالقرية الذكية بحضور قيادات الشركة أن أورنج مصر تعتزم ضخ 10 مليارات جنيه استثمارات جديدة خلال العام المقبل بهدف تطوير شبكتها وتعزيز بنيتها التحتية لتقديم خدمات اتصالات أكثر سرعة وكفاءة للمستخدمين في مختلف أنحاء الجمهورية.

أورنج بيزنس ذراع ناجح لخدمات التعهيد

وأضاف أن الشركة تمتلك ذراعاً متخصصاً تحت اسم "أورنج بيزنس" يقدم خدمات التعهيد وخدمة العملاء للأسواق المحلية والعالمية، وقد تمكن من تحقيق حجم أعمال بلغ 250 مليون يورو خلال السنوات الثلاث الماضية، مع استهداف الوصول إلى 100 مليون يورو إضافية خلال العامين المقبلين.

توسّع في فرص العمل وتعدد اللغات

وأشار مهران إلى أن ذراع التعهيد في أورنج بيزنس يضم حالياً نحو 2700 موظف يقدمون خدماتهم بتسع لغات مختلفة للأسواق العالمية، مع خطة لزيادة عدد العاملين بنسبة 10% خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في خلق المزيد من فرص العمل للشباب المصريين المؤهلين.

تعزيز مكانة مصر في صادرات خدمات التعهيد

ولفت إلى أن صادرات صناعة التعهيد في مصر سجلت نحو 4 مليارات دولار خلال العام الماضي، مدعومة ببنية تحتية رقمية متطورة، واستقرار سياسي، وكفاءات بشرية على أعلى مستوى من التدريب. وأضاف أن الحكومة المصرية وقعت اتفاقيات مع عدد من الشركات العالمية لتعيين 75 ألف مهندس ضمن جهودها لتطوير هذا القطاع الواعد.

التزام مستمر بالتنمية المستدامة

اختتم مهران تصريحاته بالتأكيد على أن أورنج مصر مستمرة في دعم خطط الدولة للتحول الرقمي والتنمية المستدامة، من خلال مشاريعها في المدن الذكية، التحول الأخضر، وتمكين المجتمع محلياً عبر مبادرات الصحة والتعليم، معتبراً أن مضاعفة ميزانية المسؤولية المجتمعية تمثل ترجمة عملية لالتزام الشركة تجاه المجتمع المصري ومستقبل أكثر ازدهاراً.