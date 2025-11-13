منال عبد اللطيف: لما الست تعمل واجباتها بحب كل حاجة بتكون أحلى

قالت الفنانة منال عبد اللطيف إنها تؤمن بأن المرأة يجب أن تؤدي كل واجباتها داخل بيتها بحب واختيار، وليس بدافع الإجبار أو التقاليد المفروضة، مؤكدة أن "كل ما يكون فيه حب.. تكون النتيجة أجمل وأهدأ".

وأضافت منال عبد اللطيف، خلال لقائها في برنامج "كلام الناس" المذاع عبر قناة MBC مصر وتقدمه الإعلامية ياسمين عز، أنها ترى أن السر في نجاح أي بيت هو أن تقوم الزوجة بدورها عن قناعة وسعادة، وليس لأنها "مضطرة" أو تسعى فقط لإرضاء الآخرين.

الأساس في استقرار الأسرة

وتساءلت منال: "إيه الفرق لو الست كانت حابة بيتها طول الوقت؟"، مشددة على أن الحب والرضا هما الأساس في استقرار الأسرة وسعادتها، مضيفة: "لما كل حاجة تكون بحب، كل حاجة بتبقى أحلى".