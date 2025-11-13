سمير مرقص: الذكاء الاصطناعي الآن أصبح حالة مجتمعية واسعة

أكد الدكتور سمير مرقص المفكر الكبير، أن الذكاء الاصطناعي الآن أصبح حالة مجتمعية واسعة متشعبة دخل المجالات العملية والأدبية؛ وهذا هو هدف مواكبة التطور العلمي والفكري للجيل الجديد.

وقال سمير مرقص، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أنه مشاهدة أم كلثوم تغني بالهيلوجرام وإجراء الحوارات عبر زوم والتواصل الاجتماعي أمثلة على التطور والتحدث، واصفا ما يحدث بأن العالم الآن أصبح متجمعا في جهاز محمول.

وتابع المفكر الكبير، أن 75 % من سكان مصر والعالم المتوسط تحت سن الـ 40، مشيرا إلى أن تلك الكتلة الشبابية تمثل العمود الفقري والقوام الأساسي للمجتمعات الحالية.