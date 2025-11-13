بسبب الطفرات المعلوماتية .. سمير مرقص: نعيش تطورا شبكيا متحورا

أكد الدكتور سمير مرقص المفكر الكبير، أننا نعيش الآن تطورا طفريا شبكيا متحورا، بسبب التطورات المعلوماتية والتقنية التي سببها الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.

وقال مرقص، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن التكنولوجيا الجديدة ولدت ما يسمى بـ السيولة الكاملة المفتوحة غير المحدودة»، مشيرا إلى أن التواصل الجيلي والإطار الدلالي لجيل الألفينات منعدم، وبدون مرجعيات أو أدوات.

وتابع المفكر الكبير، أن الذكاء الاصطناعي الآن أصبح حالة مجتمعية واسعة متشعبة دخل المجالات العملية والأدبية؛ وهذا هو هدف مواكبة التطور العلمي والفكري للجيل الجديد.