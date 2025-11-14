3 منتخبات مصرية في مهمة وطنية اليوم

أكد الإعلامي إيهاب الكومي، أن اليوم الجمعة سيشهد مشاركة ثلاثة منتخبات مصرية في مواجهات مهمة سواء رسمية أو ودية.

وأوضح الكومي عبر برنامجه الماتش، الذي يقدمه على قناة صدى البلد، أن المنتخب الأول سيخوض مباراته في دورة الإمارات الدولية أمام منتخب أوزبكستان، وفي حال تحقيق الفوز سيلتقي نظيره الإيراني في المباراة النهائية، بينما يستعد المنتخب الثاني لخوض ودية قوية أمام الجزائر ضمن استعداداته لبطولة كأس العرب.

كما سيواجه منتخب مصر تحت 17 عامًا نظيره السويسري ضمن منافسات دور الـ32 من كأس العالم للناشئين ، في مباراة يسعى خلالها الفراعنة الصغار لتحقيق الفوز ومواصلة مشوارهم في المونديال.

