الجزائر.. اندلاع 17 حريقا في عدة ولايات

سجل الدفاع المدني الجزائري اليوم 17 حريقًا في الغابات والأدغال والأحراش بعدة ولايات، لا تزال فرق الإطفاء تعمل على إخماد عشر حرائق منها بدعم من الوسائل البرية والجوية.



وتم إخماد 4 حرائق نهائيًا، فيما تخضع 3 أخرى للمراقبة لمنع تجددها. في ولاية الجزائر، تمكنت الفرق من السيطرة على حريق في بلدية حيدرة مع استمرار الحراسة، بينما تواصل جهودها في تيبازة لإخماد حرائق في دوار بوخليجة، غابة عمارشة وغابة شولة.



وفي تيزي وزو، أُخمد حريق بقرية آيت سعادة، ولا تزال الجهود مستمرة في قرية ساحل ببلدية تيقزيرت، كما تم السيطرة على حرائق في بجاية وغابة جبيلة في جيجل.



وفي المدية وتلمسان، تتواصل عمليات الإخماد للحفاظ على الغابات والأحراش، فيما تم إخماد حرائق نهائيًا في البليدة وبومرداس، وتستمر الجهود في عين الدفلى للسيطرة على حريق بقرية بن يوسف.



وأكدت الحماية المدنية أن فرقها تعمل على مدار الساعة لحماية الغطاء النباتي ومنع أي خسائر إضافية.