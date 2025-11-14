الإسكندرية.. تحويلة مرورية بشارع 45 لاستكمال مشروع كوبري سليمان عزت

أعلنت محافظة الإسكندرية عن تنفيذ تحويلة مرورية مؤقتة بشارع 45، وذلك بغلق الحارة السطحية للكوبري في الاتجاه المؤدي إلى شارع مصطفى كامل ابتداءً من تقاطع شارع 30، وذلك في إطار استكمال أعمال مشروع كوبري سليمان عزت.

وذكرت المحافظة في بيان اليوم الجمعة، أنه تم توجيه الحركة المرورية إلى الاتجاه المقابل القادم من شارع مصطفى كامل، لاستكمال أعمال المرافق والرصف اللازمة بالموقع، وذلك بداية من غد السبت الموافق 15 نوفمبر، ولمدة أسبوعين.

وناشدت المحافظة المواطنين وقائدي المركبات الالتزام بالتعليمات المرورية واتباع اللوحات الإرشادية؛ حرصًا على سلامتهم وتيسير حركة المرور.