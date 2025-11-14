قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسبب أولوية المرور.. تشابك بين قائدي سيارة ودراجة نارية بالبساتين
من أمير ومترو إلى شوارع هوليوود.. كيف صنع عصام فارس حلمه من الصدفة؟
خبيرة إتيكيت تحذر من التصرفات غير اللائقة داخل المتحف المصري الكبير
مش قادر استوعب.. الغندور يودع محمد صبري بكلمات مؤثرة
الأونروا : 40% من المياه النظيفة تم إيصالها في غزة بفضل عمل المهندسين التابعين للوكالة
حكم إثبات النسب بـDnA .. العلماء: الطفل المولود من علاقة غير شرعية يُنسَب لأمه فقط
موعد أذان الظهر .. اعرف توقيت صلاة الجمعة والصلوات الخمس اليوم
وصول جثامين 15 شهيدًا إلى غزة ضمن صفقة تبادل الجثامين مع إسرائيل
بيطري القليوبية يواصل تنفيذ الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع
موعد صلاة الجمعة.. اعرف التوقيت الصحيح للصلوات الخمس
عمر خيرت.. مفاجأة مهرجان «صدى الأهرامات»
محافظ جنوب سيناء يشهد حفل زفاف بدوي جماعي بوادي مجيرح بمدينة دهب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الإسكندرية.. تحويلة مرورية بشارع 45 لاستكمال مشروع كوبري سليمان عزت

تحويلة مرورية جديدة بشارع 45
تحويلة مرورية جديدة بشارع 45
أحمد بسيوني

أعلنت محافظة الإسكندرية عن تنفيذ تحويلة مرورية مؤقتة بشارع 45، وذلك بغلق الحارة السطحية للكوبري في الاتجاه المؤدي إلى شارع مصطفى كامل ابتداءً من تقاطع شارع 30، وذلك في إطار استكمال أعمال مشروع كوبري سليمان عزت.

وذكرت المحافظة في بيان اليوم الجمعة، أنه تم توجيه الحركة المرورية إلى الاتجاه المقابل القادم من شارع مصطفى كامل، لاستكمال أعمال المرافق والرصف اللازمة بالموقع، وذلك بداية من غد السبت الموافق 15 نوفمبر، ولمدة أسبوعين.

وناشدت المحافظة المواطنين وقائدي المركبات الالتزام بالتعليمات المرورية واتباع اللوحات الإرشادية؛ حرصًا على سلامتهم وتيسير حركة المرور.

الاسكندرية تحويلة مرورية مصطفى كامل سليمان عزت شارع 45

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صبرى

آخر تصريحات محمد صبري على قناة الزمالك قبل رحيله

محمد صبرى

وفاة محمد صبري لاعب الزمالك السابق في حادث مأساوي بالتجمع الخامس

المجني عليه وابنه

ابني وليس أخي| شقيق مهندس الإسكندرية لـ صدى البلد: رزقه الله طفلا منذ شهر.. وهذه حقيقة عمله بالطاقة النووية

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة في مصر

حالة الطقس

المنخفض الجوي يتحرك شرقا.. أمطار رعدية على هذه المحافظات بعد ساعات

حالة الطقس

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بالبرد ونشاط للرياح

الطقس

توقعات الأرصاد الجوية لدرجات الحرارة وحالة الطقس في جميع المحافظات

الذهب

أقل سعر عيار ذهب اليوم 14-11-2025

ترشيحاتنا

منتخب مصر

مصر تواجه أوزبكستان في كأس العين الدولية.. الليلة

محمد صبري نجم الزمالك السابق

بالغ الحزن والأسى.. الأهلي ينعي محمد صبري

محمد صبري

لُقب بالمدفعجي وقدم مصطفى فتحي.. كل ما تريد معرفته عن الراحل محمد صبري

بالصور

غدا.. فصل الكهرباء عن هذه المناطق في بيلا بكفر الشيخ

فصل الكهرباء
فصل الكهرباء
فصل الكهرباء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد