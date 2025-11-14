قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمانية: تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل يعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية
بسبب أولوية المرور.. تشابك بين قائدي سيارة ودراجة نارية بالبساتين
من أمير ومترو إلى شوارع هوليوود.. كيف صنع عصام فارس حلمه من الصدفة؟
خبيرة إتيكيت تحذر من التصرفات غير اللائقة داخل المتحف المصري الكبير
مش قادر استوعب.. الغندور يودع محمد صبري بكلمات مؤثرة
الأونروا : 40% من المياه النظيفة تم إيصالها في غزة بفضل عمل المهندسين التابعين للوكالة
حكم إثبات النسب بـDnA .. العلماء: الطفل المولود من علاقة غير شرعية يُنسَب لأمه فقط
موعد أذان الظهر .. اعرف توقيت صلاة الجمعة والصلوات الخمس اليوم
وصول جثامين 15 شهيدًا إلى غزة ضمن صفقة تبادل الجثامين مع إسرائيل
بيطري القليوبية يواصل تنفيذ الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع
موعد صلاة الجمعة.. اعرف التوقيت الصحيح للصلوات الخمس
عمر خيرت.. مفاجأة مهرجان «صدى الأهرامات»
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

مصر تواجه أوزبكستان في كأس العين الدولية.. الليلة

منتخب مصر
منتخب مصر

يلتقي منتخب مصر الأول لكرة القدم مع أوزبكستان، اليوم الجمعة، في بطولة كأس العين الدولية الودية، في إطار الاستعداد لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

وتنطلق مباراة مصر وأوزبكستان في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب “هزاع بن زايد” في الإمارات.

ويسعى حسام حسن للاستغلال البطولة الودية، للاطمئنان على عناصر منتخب مصر، قبل بطولة أمم إفريقيا التي ستقام في المغرب، الشهر المقبل.

وينتظر منتخب إيران الفائز من مباراة مصر وأوزبكستان لمواجهته في نهائي كأس العين الودية، 18 نوفمبر الجاري.

قائمة منتخب مصر

محمد الشناوي، أحمد الشناوي، محمد صبحي، مصطفى شوبير، محمد هاني، محمد حمدي، أحمد فتوح، رامي ربيعة، خالد صبحي، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، مروان عطية، حمدي فتحي، طاهر محمد طاهر، محمد شحاتة، محمود صابر، ودونجا، مروان عثمان، عمر مرموش، أحمد سيد زيزو، محمود عبد الحفيظ زلاكة، محمد صلاح، أسامة فيصل، صلاح محسن، ومصطفى محمد.

مصر أوزبكتسان منتخب مصر كأس العين الدولية الودية كأس الأمم الإفريقية 2025 حسام حسن مباراة مصر وأوزبكتسان

محمد صبرى

آخر تصريحات محمد صبري على قناة الزمالك قبل رحيله

محمد صبرى

وفاة محمد صبري لاعب الزمالك السابق في حادث مأساوي بالتجمع الخامس

المجني عليه وابنه

ابني وليس أخي| شقيق مهندس الإسكندرية لـ صدى البلد: رزقه الله طفلا منذ شهر.. وهذه حقيقة عمله بالطاقة النووية

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة في مصر

حالة الطقس

المنخفض الجوي يتحرك شرقا.. أمطار رعدية على هذه المحافظات بعد ساعات

حالة الطقس

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بالبرد ونشاط للرياح

الطقس

توقعات الأرصاد الجوية لدرجات الحرارة وحالة الطقس في جميع المحافظات

الذهب

أقل سعر عيار ذهب اليوم 14-11-2025

نتنياهو وبينيت

استطلاع إسرائيلي: تقهقر شعبية الليكود… و62 مقعدا لمعسكر لا لنتنياهو

الحرب في السودان

تورك: ندعو لاتخاذ إجراءات ضد الأفراد والشركات التي تؤجج وتستفيد من الحرب بالسودان

نتنياهو

إعلام عبري: الأجهزة الأمنية تفاجأت بموافقة نتنياهو على بدء إعمار مدن فلسطينية تحت سيطرة الجيش

بالصور

غدا.. فصل الكهرباء عن هذه المناطق في بيلا بكفر الشيخ

فصل الكهرباء
فصل الكهرباء
فصل الكهرباء

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

