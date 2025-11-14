مصر تواجه أوزبكستان في كأس العين الدولية.. الليلة

يلتقي منتخب مصر الأول لكرة القدم مع أوزبكستان، اليوم الجمعة، في بطولة كأس العين الدولية الودية، في إطار الاستعداد لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

وتنطلق مباراة مصر وأوزبكستان في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب “هزاع بن زايد” في الإمارات.

ويسعى حسام حسن للاستغلال البطولة الودية، للاطمئنان على عناصر منتخب مصر، قبل بطولة أمم إفريقيا التي ستقام في المغرب، الشهر المقبل.

وينتظر منتخب إيران الفائز من مباراة مصر وأوزبكستان لمواجهته في نهائي كأس العين الودية، 18 نوفمبر الجاري.

قائمة منتخب مصر

محمد الشناوي، أحمد الشناوي، محمد صبحي، مصطفى شوبير، محمد هاني، محمد حمدي، أحمد فتوح، رامي ربيعة، خالد صبحي، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، مروان عطية، حمدي فتحي، طاهر محمد طاهر، محمد شحاتة، محمود صابر، ودونجا، مروان عثمان، عمر مرموش، أحمد سيد زيزو، محمود عبد الحفيظ زلاكة، محمد صلاح، أسامة فيصل، صلاح محسن، ومصطفى محمد.