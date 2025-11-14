قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وصول جثامين 15 شهيدًا إلى غزة ضمن صفقة تبادل الجثامين مع إسرائيل
حكم إثبات النسب بـDnA .. العلماء: الطفل المولود من علاقة غير شرعية يُنسَب لأمه فقط
بيطري القليوبية يواصل تنفيذ الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع
موعد صلاة الجمعة.. اعرف التوقيت الصحيح للصلوات الخمس
عمر خيرت.. مفاجأة مهرجان «صدى الأهرامات»
محافظ جنوب سيناء يشهد حفل زفاف بدوي جماعي بوادي مجيرح بمدينة دهب
مهدد بالغياب عن افتتاح كأس العالم.. عقوبة قاسية تنتظر رونالدو
قصة أول طفل في العالم يولد بمساعدة الذكاء الاصطناعي.. الروبوت نفذ العملية وفق 23 خطوة مبرمجة
وزير الصحة: نقل الطبيب المصاب بطلق ناري طائش إلى معهد ناصر
الاحتلال يسلم جثامين 15 شهيدا ضمن صفقة تبادل الأسرى
كيفية استخراج الملصق الإلكتروني 2025
خلصوا عليها في رمضان .. تفاصيل مثيرة في جريمة فتاة البرميل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بالغ الحزن والأسى.. الأهلي ينعي محمد صبري

محمد صبري نجم الزمالك السابق
محمد صبري نجم الزمالك السابق

نعى النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، محمد صبري نجم نادي الزمالك السابق، الذي توفي اليوم الجمعة إثر حادث أليم.

وقال الأهلي في بيان: “الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، والسادة أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، والقطاعات الرياضية ينعون ببالغ الحزن والأسى، الكابتن محمد صبري، لاعب الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، الذي وافته المنية اليوم، داعين المولى - عز وجل - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان.. إنا لله وانا المراجعون”.

مسيرة محمد صبري

وكان  محمد صبري ولد في 7 أبريل 1974 بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية حيث بدأ رحلته مع الفريق الأول للزمالك تحت قيادة الراحل محمود الجوهري عام 1994

وفي أول ظهور له سجّل هدفًا صاروخيًا في شباك أحمد شوبير، قبل أن يعيد المشهد ذاته في موسم 98–99 بهدف رائع في مرمى عصام الحضري، لتلقبه الجماهير بالمدفعجي.

خالص العزاء لأسرته.. شوبير ينعى الراحل محمد صبريخالص العزاء لأسرته.. شوبير ينعى الراحل محمد صبري
صديق العمر.. خالد الغندور ينعى محمد صبريصديق العمر.. خالد الغندور ينعى محمد صبري
ربنا يرحمه ويغفر له.. عمرو الدردير ينعى محمد صبريربنا يرحمه ويغفر له.. عمرو الدردير ينعى محمد صبري
وعلى مدار عشر سنوات داخل جدران القلعة البيضاء، نجح صبري في التتويج بـ 15 بطولة بين الدوري والكأس ودوري أبطال أفريقيا والسوبر المصري والأفريقي والأفروآسيوي

وبعد رحيله عن الزمالك، خاض صبري تجارب مع كاظمة الكويتي والاتحاد السكندري  قبل أن يعتزل ويبدأ رحلة جديدة في عالم التدريب، ليقدّم للكرة المصرية واحدًا من أبرز المواهب الحديثة: مصطفى فتحي.

الأهلي محمد صبري الزمالك محمود الخطيب وفاة محمد صبري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صبرى

آخر تصريحات محمد صبري على قناة الزمالك قبل رحيله

محمد صبرى

وفاة محمد صبري لاعب الزمالك السابق في حادث مأساوي بالتجمع الخامس

المجني عليه وابنه

ابني وليس أخي| شقيق مهندس الإسكندرية لـ صدى البلد: رزقه الله طفلا منذ شهر.. وهذه حقيقة عمله بالطاقة النووية

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة في مصر

حالة الطقس

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بالبرد ونشاط للرياح

حالة الطقس

المنخفض الجوي يتحرك شرقا.. أمطار رعدية على هذه المحافظات بعد ساعات

الطقس

توقعات الأرصاد الجوية لدرجات الحرارة وحالة الطقس في جميع المحافظات

الذهب

أقل سعر عيار ذهب اليوم 14-11-2025

ترشيحاتنا

تكثيف الحملات على المطاعم والمولات التجارية لتطبيق قانون العمل الجديد بأسيوط

محافظ أسيوط: تكثيف الحملات على المطاعم والمولات لتطبيق قانون العمل الجديد

محافظ المنوفية

محافظ المنوفية يحيل واقعة فساد بإحدى الوحدات القروية بتلا للنيابة

سحب مياه الأمطار

مياه المنوفية: شفط تجمعات مياه الأمطار بمدينة شبين الكوم

بالصور

غدا.. فصل الكهرباء عن هذه المناطق في بيلا بكفر الشيخ

فصل الكهرباء
فصل الكهرباء
فصل الكهرباء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد