بالغ الحزن والأسى.. الأهلي ينعي محمد صبري

نعى النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، محمد صبري نجم نادي الزمالك السابق، الذي توفي اليوم الجمعة إثر حادث أليم.

وقال الأهلي في بيان: “الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، والسادة أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، والقطاعات الرياضية ينعون ببالغ الحزن والأسى، الكابتن محمد صبري، لاعب الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، الذي وافته المنية اليوم، داعين المولى - عز وجل - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان.. إنا لله وانا المراجعون”.

مسيرة محمد صبري

وكان محمد صبري ولد في 7 أبريل 1974 بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية حيث بدأ رحلته مع الفريق الأول للزمالك تحت قيادة الراحل محمود الجوهري عام 1994

وفي أول ظهور له سجّل هدفًا صاروخيًا في شباك أحمد شوبير، قبل أن يعيد المشهد ذاته في موسم 98–99 بهدف رائع في مرمى عصام الحضري، لتلقبه الجماهير بالمدفعجي.

وعلى مدار عشر سنوات داخل جدران القلعة البيضاء، نجح صبري في التتويج بـ 15 بطولة بين الدوري والكأس ودوري أبطال أفريقيا والسوبر المصري والأفريقي والأفروآسيوي

وبعد رحيله عن الزمالك، خاض صبري تجارب مع كاظمة الكويتي والاتحاد السكندري قبل أن يعتزل ويبدأ رحلة جديدة في عالم التدريب، ليقدّم للكرة المصرية واحدًا من أبرز المواهب الحديثة: مصطفى فتحي.