سـيد الـضـبع يكتب: الهوية المصرية بين ماضي الفراعنة وحاضر الإيمان

تُعدّ الهوية المصرية مزيجًا فريدًا من عمق التاريخ ونور العقيدة، فهي هوية لا تنكر ماضيها، ولا تنفصل عن حاضرها، ولا تنحرف عن إيمانها الراسخ بالله الواحد الأحد.

نحن كمصريين لا نقدّس الفراعنة، لكننا نفتخر بحضارتهم التي سطّرها التاريخ بعظمةٍ وابتكارٍ سبق العصور. لا نُثني على فرعون عدوّ الله، ولا نرفع من طغى على ربّه، لكننا حين نقول “فراعنة” فإنما نعني الأجداد الذين شيّدوا وأبدعوا، لا العقيدة ولا الشرك.

لقد بنى أجدادنا حضارةً خالدة، ستظل شاهدةً على أن الله وهب الإنسان عقلًا يُبدع ويدًا تعمر، وأن التفوق العلمي والعمراني لا يتعارض مع الإيمان، بل هو من دلائل عظمة الخالق في خلقه.

نحن ندرك أن من نسل الكافرين قد خرج موحدون ومسلمون وأنبياء، فليس الأصل أو النسب من يحدد الإيمان، إنما الهداية بيد الله وحده. ولذلك، فإن فخرنا بحضارتنا لا يعني تبنّي معتقدات أهلها، بل هو اعتزاز بالمنجز الإنساني الذي أبدعه أبناء هذه الأرض المباركة.

مصر كانت ولا تزال مهدًا للأنبياء، وموطنًا للرسل، ومعبرًا للأولياء والصالحين. أرضها احتضنت التاريخ، وكتبت فصولًا من النور والهداية والعلم. نحن لا نعبد حجرًا، ولا نقدّس بشرًا، وإنما نعبد الله الواحد الأحد، ونؤمن أن كل ما تحقق من حضارةٍ وجمالٍ هو من فيض نعمه وقدرته.

إن فخرنا بأجدادنا لا ينسينا أن العزة لله وحده، وأن كل مجدٍ إنساني لا يكتمل إلا بالإيمان والتوحيد. وستبقى مصر – بإذن الله – بلد الإيمان والعلم والنور، خرج منها أنبياء، وعاش فيها الصالحون، وستظل منارةً للتوحيد والكرامة والإنسانية والحضارة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.