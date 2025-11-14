إهانة.. رشق رئيس الاتحاد الإسباني السابق بالبيض

تعرّض لويس روبياليس للرشق بالبيض من عمه أثناء تقديمه مذكراته، أمس الخميس، والتي تروي قصته بعد تقبيله لاعبة في كأس العالم للسيدات 2023.



كان روبياليس جالسًا على كرسي على منصة منخفضة، عندما استدار بسرعة لتجنب بيضتين على الأقل أُلقيتا عليه. تناثرت إحداهما على شاشة خلفه أثناء اندفاعه نحو الجمهور الصغير.



وقال روبياليس للصحفيين: "دخل رجل، رأيته لاحقًا أنه عمي، وهو رجل مضطرب، ولطالما كان كذلك، كان يحمل بعض البيض، وألقى بعضه عليّ، لكنني لم أكن أعرف ما يحمله بين يديه، وعندما رأيته لأول مرة، ظننت أنه يحمل سلاحًا".



ويأتي كتابه بعنوان "مقتل روبياليس" وهي رواية من 500 صفحة عن نهايته المهنية بعد تقبيل مهاجمة إسبانيا جيني هيرموسو خلال حفل توزيع جوائز كأس العالم للسيدات 2023.



ووفقًا لناشره، يقول روبياليس إنه كان ضحية "مؤامرة من قوى مختلفة في الحياة العامة الإسبانية" بما في ذلك الحكومة و"عالم النسوية المربح".



ولطالما نفى روبياليس تقبيل هيرموسو دون موافقتها، بعد تشبثه بالسلطة في البداية وسط ضجة وطنية، استقال تحت ضغط هائل من الحكومة ومسؤولي كرة القدم واللاعبات والمشجعين.

وفي وقت سابق من هذا العام، أدانته محكمة إسبانية بالاعتداء الجنسي على خلفية القبلة غير المرغوب فيها.