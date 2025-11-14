رابطة مهندسي أنظمة الملاحة الجوية تحتفل باليوم العالمي لـ ATSEP | شاهد

نظّمت رابطة مهندسي أنظمة الملاحة الجوية ورابطة مهندسي الطيران المدني، احتفالًا رسميًا بمناسبة اليوم العالمي لـ ATSEP، وذلك بحضور كلا من اللواء منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، والكابتن إيهاب محي الدين رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية.

ألقى رئيس شركة الملاحة الجوية، كلمة تحدّث فيها عن الدور الحيوي لمهندسي الملاحة الجوية في الحفاظ على معدلات السلامة والأداء. كما أشاد بمجهوداتهم خلال الفترة الماضية، والتي كان لها بالغ الأثر في استمرار تقديم الخدمات الملاحية بصورة منتظمة بالتعاون مع قطاعات الشركة المختلفة.

أضاف المهندس عيد سليمان، رئيس رابطة مهندسي الأنظمة الملاحية، في كلمته تأييدًا لدور مهندسي الأنظمة الملاحية، حيث أعرب عن رغبة الرابطة في تعزيز حضورها على الساحة الدولية ودعم قوة مصر الناعمة من خلال مشاركتها في منظمة IFATSEA العالمية، لتكون الرابطة واجهة مشرفة لمصر داخل هذه المنظمة.

كما ألقى المهندس حازم عاطف، رئيس رابطة مهندسي الطيران المدني، كلمة أشاد فيها بدور المهندسين وبجهودهم فى تأمين أنظمة الملاحة الجوية و شبكات البنية التحتية للأنظمة الملاحية متعهدًا ببذل أقصى الجهد خلال الفترة المقبلة للحفاظ على مكانة الشركة على المستويين المحلي والدولي.

وخلال الاحتفال، تم عرض تقديمي استعرض المشروعات العملاقة التي تنفذها الشركة حاليًا، والتي ستسهم في تغيير وجه الطيران المدني في مصر، ومنها تركيب 22 محطة رادار بأيدٍ مصرية، وتطوير مراكز إدارة الحركة الجوية، وتحديث بنيتها التحتية لتواكب متطلبات السلامة الجوية لتصبح مصر أول مركز ملاحى فى الشرق الأوسط حاصل على إعتمادية تأمين البنية التحتية من الدرجة الرابعة fault tolerance، وإنشاء مراكز بديلة لحالات الطوارئ، وتطوير أنظمة اتصالات المدى البعيد. كما تناول العرض انتقال مصر إلى العمل بمفهوم Flexible Airspace، الذي سيجعل من المجال الجوي المصري مجالًا جاذبًا ومنافسًا، ويسهم في تقليل زمن الرحلات واستهلاك الوقود والانبعاثات الحرارية.

كما تم تقديم درع تذكاري لرئيس الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، الكابتن إيهاب محي، تقديرًا لدوره المحوري في رفع كفاءة الخدمات الملاحية على المستويين التقني والبشري، حيث شهدت فترة رئاسته طفرة كبيرة في مستوى الخدمات والمشروعات العملاقة. وقام رئيس الشركة، بتكريم العاملين الحاليين والمحالين للتقاعد في لفتة تقدير ووفاء لمن أفنوا أعمارهم في خدمة الشركة.

وحضر الاحتفال نائب رئيس سلطة الطيران المدني، وممثلون عن المنظمة الدولية للطيران المدني (ICAO)، ورئيس مجلس إدارة شركة AVIT، ورئيس الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، وممثلو الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، وممثلو مركز التنسيق المدني العسكري، ورؤساء قطاعات الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية.

ويُذكر أن يوم ATSEP العالمي يُقام سنويًا في 12 نوفمبر احتفاءً بمهندسي أنظمة الاتصالات والمساعدات الملاحية والرادار وحاسبات المراقبة الجوية والحاسبات المعلوماتية والاقمار الصناعية ومهندسي تأمين تغذيات البنية التحتية للأنظمة الملاحية ، تقديرًا لدورهم الحيوي في هذا المجال الدقيق والحساس. ويُعد دور مهندسي الـATSEP من الأدوار النادرة نظرًا لقلّة عدد المتخصصين في هذا المجال داخل مصر، مما يضاعف من أهمية وجودهم وخبراتهم في الحفاظ على كفاءة واستمرارية منظومة الملاحة الجوية.



