قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المدير طرد الطلاب وسقطهم بسبب المصروفات.. ماذا حدث بمدرسة طنطا وكيف تحركت التعليم؟
مينا ماهر ينعي محمد صبري: المقاتل الذي أحببنا من خلاله الزمالك
جمال شعبان: زيادة حالات الموت المفاجئ.. رواية جديدة بشأن اللحظات الأخيرة لـ محمد صبري
أخبار التكنولوجيا |دولة جديدة تطور تطبيق مراسلة ينافس واتساب وتيليجرام.. هواتف آيفون 17مطلية بالذهب بسعر أغلى من ساعة رولكس
قنوات مفتوحه لإذاعة مباراة منتخب مصر أمام أوزبكستان
نشرة المرأة والمنوعات | تحذير من علامات العفن الأسود في البصل.. نصائح عند تخزين الرمان لفترة طويلة
إخلاء محطة قطار مونبارناس بوسط باريس بعد مقتل مشتبه به.. شاهد
قيادي بــ فتح: الاتفاق على قوة دولية مؤقتة في غزة يجب أن يحترم الشرعية الفلسطينية
الأقصر تنتفض بالجلابية.. مبادرة شعبية تحول معبد الأقصر لكرنفال هوية
أمطار غزيرة.. الأرصاد منخفض جوي يتحرك باتجاه القاهرة ومدن القناة| تفاصيل
أصاب لامين يامال| ألم العانة يهدد مواهب كرة القدم الشابة.. ما سبب انتشاره؟
أخبار التوك شو | أمطار بـ 7 مناطق اليوم.. و أسعار الذهب في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جامعة القاهرة: اعتماد نادي التنمية المستدامة ضمن الشبكة العالمية لليونسكو

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
حسام الفقي

 أعلن الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، عن اعتماد نادي يونسكو جامعة القاهرة للتنمية المستدامة رسميًا ضمن نوادي اليونسكو المصرية، والتي تتبع الشبكة العالمية لنوادي اليونسكو.

جاء هذا الاعتماد بعد استكمال جميع إجراءات التسجيل من خلال اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، وأشير إليه خلال الاجتماع الإقليمي الثاني عشر للجان الوطنية لليونسكو، الذي استضافته مدينة سمرقند بجمهورية أوزبكستان، عشية انعقاد الدورة الثالثة والأربعين للمؤتمر العام لمنظمة اليونسكو، في الفترة من 30 أكتوبر إلى 13 نوفمبر 2025. ويعد نادي اليونسكو بجامعة القاهرة منصة طلابية مبتكرة لتطوير حلول مستدامة تتسق مع عقد العلوم للتنمية المستدامة، ويعزز نشر ثقافة الوعي البيئي والمجتمعي بين الطلاب.

وأكد د. محمد سامي عبدالصادق أن هذا الإنجاز يمثل اعترافًا بدور الجامعة الريادي في دمج أهداف التنمية المستدامة ضمن منظومتها الأكاديمية والبحثية والمجتمعية، بما يتماشى مع خطة الجامعة الاستراتيجية 2025–2030 ورؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن الاعتماد يعكس ثقة المؤسسات الدولية والوطنية في مسار الجامعة نحو التنمية المستدامة والابتكار، ويتيح للنادي أن يكون منصة طلابية لتعزيز العمل التطوعي والمشاركة الإيجابية والانفتاح على تجارب الأمم في قضايا البيئة والمناخ والتنمية المجتمعية والسلام العالمي.

من جهتها، قالت د. غادة عبدالباري، مستشار رئيس الجامعة لشئون الابتكار وريادة الأعمال، والأمين الأسبق للجنه الوطنية لليونسكو والألكسو والاسيسكو، إن هذا الإنجاز يؤكد مكانة جامعة القاهرة كمنارة للعلم والمعرفة والريادة، وحرصها على دعم المبادرات الوطنية والعالمية التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الوعي الإنساني والتنوير الثقافي بين شبابها ومجتمعها الأكاديمي.

ومن جانبها، أشارت د.عبير عبدالرحمن محروس، المدير التنفيذي للنادى، ووكيل كليه التجاره لخدمه المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن مجلس جامعة القاهرة كان قد وافق في ديسمبر 2024 على إنشاء النادي، وتحديد رسالته وأهدافه وإطاره التنظيمي، واستيفاء الإجراءات المؤسسية اللازمة لاعتماده، مع تشكيل فرق عمل طلابية منسقة بين 26 كلية ومعهدًا داخل الجامعة، وتخصيص مقر دائم للنادي، وتصميم شعار رسمي وإصدار مطبوعات تعريفية ثنائية اللغة.

جدير بالذكر انه خلال عام التأسيس أطلق النادي عدة أنشطة لتعريف المجتمع الجامعي برسالته، أبرزها:
المشاركة في يوم التوجيه الجامعي لتعريف الطلاب بأنشطة النادي، وتنظيم جلسات تعريفية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، وتنظيم جلسة رئيسية ضمن مؤتمر CU–Nexus للذكاء الاصطناعي بعنوان "نادي اليونسكو بجامعة القاهرة للتنمية المستدامة: تمكين الذكاء الاصطناعي"، بمشاركة خبراء ومسئولين، حيث تم مناقشة دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز التعليم والثقافة والابتكار الرقمي.

ومؤخرًا، أصبح نادي اليونسكو بجامعة القاهرة للتنمية المستدامة النادي رقم 21 ضمن الشبكة العالمية لنوادي اليونسكو، ليكون نموذجًا مؤسسيًا في تعزيز قيم اليونسكو داخل الجامعات المصرية، ودعم أجندة التنمية المستدامة من خلال دمج التعليم والثقافة والابتكار في خدمة المجتمع، بما يسهم في تحقيق رؤية جامعة القاهرة نحو مستقبل أكثر استدامة.

جامعة القاهرة رئيس جامعة القاهرة نادي يونسكو جامعة القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صبرى

آخر تصريحات محمد صبري على قناة الزمالك قبل رحيله

محمد صبرى

وفاة محمد صبري لاعب الزمالك السابق في حادث مأساوي بالتجمع الخامس

محمد صبري لاعب الزمالك الراحل

قرار عاجل من النيابة بشأن مصرع محمد صبري لاعب الزمالك بالتجمع

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة في مصر

خلال توقيع اتفاقية انشاء المحطة النووية

45 ألف جنيه شهريا.. الضبعة النووية تعلن عن عدد من الوظائف

محمد صبري

قبل الحادث بربع ساعة.. مكالمة تكشف آخر ما قاله محمد صبري لزوجته

حالة الطقس

المنخفض الجوي يتحرك شرقا.. أمطار رعدية على هذه المحافظات بعد ساعات

محمد صبري لاعب الزمالك الراحل

تفريغ الكاميرات.. 3 قرارات من النيابة بشأن محمد صبري لاعب الزمالك بالتجمع

ترشيحاتنا

التأمين الصحي الشامل

في أقل من دقيقة.. أسهل طريقة حجز كشف التأمين الصحي في القاهرة بالرقم القومي

عقوبة القتل الخطأ

تصل إلى 7 سنوات.. عقوبة القتل الخطأ في حوادث السيارات والمشاجرات

ضخ دماء جديدة في شركات مياه الشرب والصرف الصحي واستثمار الخبرات لدعم مسيرة التطوير

ضخ دماء جديدة في شركات مياه الشرب والصرف الصحي واستثمار الخبرات لدعم مسيرة التطوير

بالصور

جمال شعبان: زيادة حالات الموت المفاجئ.. رواية جديدة بشأن اللحظات الأخيرة لـ محمد صبري

أسباب غير متوقعة وراء وفاة الفنان محمد صبري
أسباب غير متوقعة وراء وفاة الفنان محمد صبري
أسباب غير متوقعة وراء وفاة الفنان محمد صبري

فورد تنافس تسلا بسيارة تعتمد على القيادة بدون اليدين

فورد
فورد
فورد

تحذير.. دعوات قضائية بسبب انفجار سيارات هيونداي بعد قطع مسافة قصيرة

هيونداي سانتافي
هيونداي سانتافي
هيونداي سانتافي

حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

وفاة نجم من نجوم الزمالك

رحيل المدفعجي.. تفاصيل وفاة محمد صبري نجم الزمالك في حادث مأساوي

التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14

انطلاق التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14 الأحد بمشاركة أكثر من 2000 مقاتل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

المزيد