تصعيد جديد في أزمة شركة يوتن للدهانات ونقابة المهندسين

أصدرت نقابة المهندسين، برئاسة المهندس طارق النبراوي، بيانًا أكدت فيه وجود مخالفات جسيمة ارتكبتها شركة «يوتن» في إجراءات الإعلان عن فتح باب الاكتتاب لزيادة رأس المال، معتبرة أن ما جرى يمثل «غشًا وتدليسًا» يبطل الإجراءات من أساسها.

وقال البيان، إن الشركة تعمدت النشر في جريدتي المال والبورصة بتاريخ 11 سبتمبر 2025، رغم أن النشر فيهما لا يحقق الأثر القانوني المطلوب، ولا يوفر العلم اليقيني للمساهمين، وفقًا لما يلزمه القانون.

وكشفت النقابة عن وجود خطاب رسمي صادر عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام موجّه إلى الهيئة العامة للاستثمار في واقعة مماثلة، يؤكد أن الجريدتين المشار إليهما غير مرخصتين ضمن الصحف اليومية المعتمدة للإعلانات القانونية، وذلك وفق القوائم الرسمية المعتمدة للنشر.

وأوضح البيان أن هذا المستند يثبت «تدليس الشركة وبطلان الدعوة الموجهة لانعقاد الجمعية العمومية المتعلقة بزيادة رأس المال».

وأكدت النقابة أنه لم يصلها أي إخطار أو دعوة بشأن فتح باب الاكتتاب، وأن علمها بالأمر جاء فقط من خلال جدول الأعمال المرفق بدعوة الجمعية العمومية المقرر انعقادها في 25 نوفمبر 2025.

وأضاف البيان، أن النقابة اتخذت فورًا الإجراءات القانونية اللازمة لمواجهة ما وصفته بـ«الممارسات غير المشروعة»، مشددة على أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي محاولات للإضرار بحقوق أعضائها أو التعدي على نسبة النقابة داخل شركة يوتن.

واختتم النقيب المهندس طارق النبراوي البيان بتأكيد استمرار النقابة في «الدفاع عن حقوقها ومحاسبة المتسببين في هذه التجاوزات وفقًا للقانون».