قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النقض توضح شروط انتهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستؤجر
سعر الدولار مساء اليوم 14-11-2025
يوسف ابراهيم يتأهل إلى الدور نصف النهائي لبطولة الصين المفتوحة 2025
تطهير عرقي وأوضاع إنسانية كارثية في الفاشر السودانية.. مراسل القاهرة الإخبارية يكشف التفاصيل
سيدنا محمد تعرض له.. عالم أزهري يوجه نصيحة للوقاية من السحر
تصعيد جديد في أزمة شركة يوتن للدهانات ونقابة المهندسين
حازم إمام ينعى محمد صبري: أحرف وأحسن واحد في جيلنا.. ولم يأخذ حقه إعلاميًا
مباراة مصر ضد أوزبكستان.. تعرف على القنوات الناقلة وقائمة الفراعنة
شَرط للظهور معها.. ياسمين الخطيب ترتدي الحجاب في حلقة عبد الله رشدي
موعد مباراة المنتخب السعودي أمام كوت ديفوار استعدادًا لكأس العرب.. والقنوات الناقلة
ضحكوا عليه| موظف أمن بوادي دجلة ضحية عصابة الآثار المزيفة.. ما القصة؟
الهيئة الوطنية: النتيجة الرسمية للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب الثلاثاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تصعيد جديد في أزمة شركة يوتن للدهانات ونقابة المهندسين

طارق النبراوي نقيب المهندسين
طارق النبراوي نقيب المهندسين
الديب أبوعلي

أصدرت نقابة المهندسين، برئاسة المهندس طارق النبراوي، بيانًا أكدت فيه وجود مخالفات جسيمة ارتكبتها شركة «يوتن» في إجراءات الإعلان عن فتح باب الاكتتاب لزيادة رأس المال، معتبرة أن ما جرى يمثل «غشًا وتدليسًا» يبطل الإجراءات من أساسها.

وقال البيان، إن الشركة تعمدت النشر في جريدتي المال والبورصة بتاريخ 11 سبتمبر 2025، رغم أن النشر فيهما لا يحقق الأثر القانوني المطلوب، ولا يوفر العلم اليقيني للمساهمين، وفقًا لما يلزمه القانون.

وكشفت النقابة عن وجود خطاب رسمي صادر عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام موجّه إلى الهيئة العامة للاستثمار في واقعة مماثلة، يؤكد أن الجريدتين المشار إليهما غير مرخصتين ضمن الصحف اليومية المعتمدة للإعلانات القانونية، وذلك وفق القوائم الرسمية المعتمدة للنشر.

وأوضح البيان أن هذا المستند يثبت «تدليس الشركة وبطلان الدعوة الموجهة لانعقاد الجمعية العمومية المتعلقة بزيادة رأس المال».

وأكدت النقابة أنه لم يصلها أي إخطار أو دعوة بشأن فتح باب الاكتتاب، وأن علمها بالأمر جاء فقط من خلال جدول الأعمال المرفق بدعوة الجمعية العمومية المقرر انعقادها في 25 نوفمبر 2025.

وأضاف البيان، أن النقابة اتخذت فورًا الإجراءات القانونية اللازمة لمواجهة ما وصفته بـ«الممارسات غير المشروعة»، مشددة على أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي محاولات للإضرار بحقوق أعضائها أو التعدي على نسبة النقابة داخل شركة يوتن.

واختتم النقيب المهندس طارق النبراوي البيان بتأكيد استمرار النقابة في «الدفاع عن حقوقها ومحاسبة المتسببين في هذه التجاوزات وفقًا للقانون».

نقابة المهندسين المهندس طارق النبراوي يوتن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الهيئة العامة للاستثمار شركة يوتن للدهانات يوتِن للدهانات يوتن مصر عمومية يوتن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صبرى

آخر تصريحات محمد صبري على قناة الزمالك قبل رحيله

محمد صبرى

وفاة محمد صبري لاعب الزمالك السابق في حادث مأساوي بالتجمع الخامس

محمد صبري لاعب الزمالك الراحل

قرار عاجل من النيابة بشأن مصرع محمد صبري لاعب الزمالك بالتجمع

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة في مصر

محمد صبري

قبل الحادث بربع ساعة.. مكالمة تكشف آخر ما قاله محمد صبري لزوجته

خلال توقيع اتفاقية انشاء المحطة النووية

45 ألف جنيه شهريا.. الضبعة النووية تعلن عن عدد من الوظائف

محمد صبري لاعب الزمالك الراحل

تفريغ الكاميرات.. 3 قرارات من النيابة بشأن محمد صبري لاعب الزمالك بالتجمع

حالة الطقس

المنخفض الجوي يتحرك شرقا.. أمطار رعدية على هذه المحافظات بعد ساعات

ترشيحاتنا

كوبرا

مقاعد قابلة للإزالة.. كوبرا تكشف عن سيارة هاتشباك ليون

هيونداي أكسنت 2026

أسعار هيونداي أكسنت 2026 في السوق السعودي

إم جي RX5 PLUS

سوق المستعمل.. سعر إم جي RX5 PLUS كسر زيرو

بالصور

بعد إعلان زواجها من رجل أعمال.. إطلالات أثارت الجدل لـ حورية فرغلي| صور

حورية فرغلي
حورية فرغلي
حورية فرغلي

جمال شعبان: زيادة حالات الموت المفاجئ.. رواية جديدة بشأن اللحظات الأخيرة لـ محمد صبري

أسباب غير متوقعة وراء وفاة الفنان محمد صبري
أسباب غير متوقعة وراء وفاة الفنان محمد صبري
أسباب غير متوقعة وراء وفاة الفنان محمد صبري

فورد تنافس تسلا بسيارة تعتمد على القيادة بدون اليدين

فورد
فورد
فورد

تحذير.. دعوات قضائية بسبب انفجار سيارات هيونداي بعد قطع مسافة قصيرة

هيونداي سانتافي
هيونداي سانتافي
هيونداي سانتافي

فيديو

وفاة نجم من نجوم الزمالك

رحيل المدفعجي.. تفاصيل وفاة محمد صبري نجم الزمالك في حادث مأساوي

التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14

انطلاق التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14 الأحد بمشاركة أكثر من 2000 مقاتل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

المزيد