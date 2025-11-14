المؤتمر العالمي للسكان ..التنقل البشري في ظل تغير المناخ: التحديات والفرص

نظمت وزارة الصحة والسكان جلسة حوارية بعنوان «التنقل البشري في ظل تغير المناخ: التحديات والفرص»، ضمن فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC’25)، برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت شعار «تمكين الأفراد، تعزيز التقدم، إتاحة الفرص»، خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر 2025.

التنقل البشري في ظل تغير المناخ

شهد الجلسة الدكتور عمرو قنديل، نائب الوزير، والدكتور راضي حماد، رئيس قطاع الطب الوقائي.

أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الجلسة ركزت على:

• ربط تغير المناخ بالهجرة والصحة العامة

• تعزيز مرونة الأنظمة الصحية

• دمج المهاجرين في السياسات الصحية دون تمييز

• إنشاء قواعد بيانات دقيقة للهجرة المناخية

• تعزيز التعاون الدولي والإقليمي

• إعداد كوادر متخصصة في المناخ واللاجئين

أبرزت أن تغير المناخ يدفع النزوح القسري عالميًا بسبب الجفاف، التصحر، الفيضانات، وارتفاع الحرارة، خاصة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمعدل ضعف المتوسط العالمي، مما يفاقم الأزمات البيئية والاقتصادية.

تناولت الأثر الصحي:

• انتشار الأمراض المعدية (ملاريا، التهابات تنفسية)

• زيادة الأمراض المزمنة (كلى، قلب) بسبب الحرارة والجفاف

• تأخر اللقاحات

• تفاقم القلق واضطرابات ما بعد الصدمة بين النازحين