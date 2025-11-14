عالم أزهري: نشر أمور البيت على السوشيال ميديا يخالف تعاليم الدين

أكد الشيخ مصطفى شلبي الأزهري، من علماء الأزهر الشريف، أن ما يحدث من بعض الأشخاص عبر منصات السوشيال ميديا، بخصوص نشر أمورهم الشخصية للجميع، أمر غير طبيعي ولا يقبله الإسلام، ولا المجتمع ولا الإنسان العاقل.

وأضاف أحد علماء الأزهر الشريف، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الشريعة الإسلامية حددت العلاقات الأسرية، خاصة العلاقة الزوجية، ووضعوا لها قوانين، وأن العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة تقوم على الستر والحماية والتجمل والانسجام.

وأشار إلى أن الله قال في كتابه الكريم :" هن لباس لكم وأنتم لباس لهن" فالله شبه العلاقة الزوجية، بالملابس والستر، والأمان، والحماية، وكل شيء، ومن ينشر شيئا على السوشيال ميديا يخالف تعاليم الدين.

ولفت إلى أن الله فرض على الزوجين الستر، وأن البداية كان بالمرأة أن تستر زوجها، وكل ما هو موجود في بيت زوجها، وأن من يفعل ذلك محرم وجرم.

عالم أزهري: من ينشر أموره الخاصة على السوشيال ميديا معرض للسحر والحسد

وكان الشيخ مصطفى شلبي الأزهري، أحد علماء الأزهر الشريف، قال إن السحر والحسد وردا في القرآن الكريم كجزء من الظواهر التي قد تؤثر على الإنسان، وأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تعرض للسحر، فجاء سيدنا جبريل عليه السلام بأمر من الله ليقوم برقيته وتخليصه منه.

وأضاف أحد علماء الأزهر الشريف، خلال تصريحات تلفزيونية، أن من ينشر بعض الأمور الخاصة بمنزله عبر السوشيال ميديا معرض للسحر والحسد، ولذلك ننصح المواطنين بعدم نشر أي أشياء خاصة على منصات السوشيال ميديا، التي تتضم ملايين الأشخاص.

وأشار أحد علماء الأزهر الشريف إلى أن الحسد قد يؤدي إلى أضرار جسيمة تصل إلى الموت، ولذلك يجب على الجميع أن يدرك أن الله سبحانه وتعالى قد تناول موضوع الحسد في القرآن الكريم، مشيرًا إلى خطورته وواقعيته.

وأوضح أحد علماء الأزهر الشريف أن الحسد أمر حقيقي علينا أن نعلمه، ونحرص على الحفاظ على أولادنا وما نملك من أعين الغير.

الرقية الشرعية للوقاية من السحر

كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب على الرقية الشرعية ويرقي بها نفسه وأهله، لتكون منهجًا نبويًا الإنسان إلى الطمأنينة والسلامة من كل أذى ومن أدعية الرقية الشرعية التي كان النبي يقولها :

بسم الله أرقيك، من كل شيءٍ يؤذيك، من شرّ كلّ نفسٍ أو عين حاسدٍ الله يشفيك، بسم الله أرقيك.

بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيءٌ في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم؛ ثلاث مراتٍ. بسم الله يبْريك، ومن كل داءٍ يشفيك، ومن شرّ حاسدٍ إذا حسد، وشرّ كلّ ذي عينٍ.٣- بسم الله (ثلاثًا) أعوذ بالله وقدرته من شرّ ما أجد وأحاذر؛ سبع مراتٍ.

أذهب البأس رب الناس، واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاءً لا يغادر سقمًا. أعوذ بكلمات الله التامّة من كلّ شيطانٍ وهامّةٍ وكلّ عينٍ لامةٍ.

أعوذ بكلمات الله التامّات من شرّ ما خلق. أسأل الله العظيم ربّ العرش العظيم أن يشفيك؛ سبع مرّاتٍ.

اللهم صلِ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميدٌ مجيدٌ، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميدٌ مجيدٌ.