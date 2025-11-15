ورشة عمل بجامعة عين شمس بالتعاون مع بنك المعرفة المصري .. الأحد

ينظم قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة عين شمس، بالتعاون مع بنك المعرفة المصري (EKB)، ورشة عمل يومي الاثنين والثلاثاء 17 و 18 نوفمبر 2025، وذلك على مسرح كلية البنات بجامعة عين شمس.

يأتي ذلك في إطار حرص جامعة عين شمس على تعزيز الاستفادة من موارد بنك المعرفة المصري، ودعم مسيرة البحث العلمي والعملية التعليمية.

تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والأستاذة الدكتورة أماني أسامة كامل، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

تأتي الورشة في إطار جهود الجامعة لنشر ثقافة البحث العلمي، وتمكين الباحثين وأعضاء هيئة التدريس والطلاب من الاستخدام الأمثل لموارد بنك المعرفة المصري، بما يسهم في الارتقاء بمخرجات البحث والتعليم الجامعي.