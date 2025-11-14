انفجارات تهز حي المزه بدمشق وانهيار مبنى وسقوط ركام في المنطقة.. التفاصيل

قال خليل هملو، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من دمشق، إنه حتى هذه اللحظة لم يصدر أي بيان رسمي من الحكومة السورية، سواء من وزارة الداخلية أو وزارة الصحة أو إدارة الطوارئ والكوارث بشأن الانفجارات في حي المزه.

وأضاف هملو، خلال مداخلة مع الإعلامي همام مجاهد على قناة القاهرة الإخبارية، أن مصادر محلية أفادت بوقوع ثلاثة انفجارات في حي المزه، مشيرًا إلى أن بعض المصادر تحدثت عن انفجار أول أعقبه انفجاران متتاليان، فيما نقلت وسائل الإعلام السورية عن مصدر أمني أن شقة سكنية استُهدفت بقذيفة صاروخية، بينما تحدث آخرون عن استهداف المبنى بطائرة مسيرة.

وأوضح أن السكان في المنطقة أشاروا إلى أن الانفجار وقع في شقة سكنية، ما أدى إلى سقوط ركام البناء على الشارع واحتراق إحدى السيارات الواقفة أمام المبنى، وتم فرض طوق أمني في المنطقة من قبل قوات الأمن السوري.

وأشار هملو إلى أن المنطقة المتضررة، المعروفة باسم حي 86، تضم مبانٍ مخالفة وغير منظمة، ما قد يكون ساهم في انهيار المبنى بشكل كامل نتيجة الانفجار.