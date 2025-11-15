قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

هل السحر يفرق بين الزوجين؟.. تحقق من أعراضه وفكه بـ5 أذكار ودعاء

أمل فوزي

لعل ما يطرح أهمية الوقوف على حقيقة هل السحر يفرق بين الزوجين ؟ هي تلك الروايات والقصص الكثيرة عن رؤية الزوجة لزوجها بهيئة مخيفة وكذلك رؤية الزوج لزوجته بهيئة قرد، تطرح سؤال هل السحر يفرق بين الزوجين ؟، وإن كان فما علاجه وكيفية إبطاله، خاصة وقد انتشر بين الناس ذلك الفكر الشائع بأن كل ما يحدث معهم في حياتهم سببه السحر .

هل السحر يفرق بين الزوجين

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنه يدخل الرجل على زوجته فتراه كئيب ووجهه مظلم، كما يروي البعض، فيما يرى الرجل زوجته مثل القردة ، فيما هذا عكس الحقيقة ، نعم هذا يحدث ، لأن السحر موجود.

وأكد «جمعة» في إجابته عن سؤال: ( هل السحر يفرق بين الزوجين ؟ فعندي مشكلة مع زوجتي منذ شهرين لا أستطيع الاقتراب منها بسبب الأعمال والسحر .. رجل لا يستطيع أن يقرب زوجته فيعتقد أنه معمول له عمل فما حقيقة هذا الأمر ؟ )، أن السحر موجود ، ولكن أثره مثل الأنفلونزا وليس الكورونا ، أي مثل نزلة البرد العادية .

وأوضح أن السحر وتأثيره لا يدوم المدد الطويلة لأن كيد الشيطان ضعيف، ويذهب بأقل ما يكون، لكن إنشاء طاقة سلبية تتسلط على بني البشر ، فيدخل الرجل على زوجته فتراه كئيب ووجهه مظلم، كما يروي البعض.

وواصل: فيما يرى الرجل زوجته مثل القردة ، فيما هذا عكس الحقيقة ، نعم هذا يحدث ولكن كيف نزيله؟، بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، بقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم .

إبطال سحر التفريق بين الزوجين

وتابع: وإذا لم ينتهي اقرأ المعوذتين ، ولم ينته اقرأ الفاتحة 7 مرات، اقرأ آية الكرسي 11 مرة وهكذا ، لكن ما يحدث أن الشخص الذي أصابه السحر، بدلاً من التفكير في كيفية التعامل، يفكر فيما يتعرض له وأنه مسحور وأن هذا السحر لن ينتهي وأنه متجدد.

ونبه إلى أن إنشاء الطاقة السلبية موجود في العالم كله ، وقد وضعوها تحت عنوان البارا سيكولوجي، وتخص الظواهر غير المبررة بالعلم ووضعوا فيها السحر الأسود .

وأشار إلى أن السحر موجود ، ولكننا الآن نتحدث عن كيفية التعامل معه، فالله سبحانه وتعالى أعطانا أسلحة قوية جدًا ، وأول هذه الأسلحة قوة الشخصية حتى لا يخاف الإنسان.

واستطرد: وليعرف أن هذا السحر الذي يواجهه هو بسيط جدًا ، فهو من فعل الشيطان ومن ثم يمكن السيطرة عليها بذكر الله والاستعاذة بالله ، كلما استشعر الشخص ما يقول فإن الطاقة الإيجابية يزيد تأثيرها ومن ثم ينتهي السحر، أما من يستعيذ بالله دون أن يستشعر، فإنها أيضًا تؤثر ولكن ببطء.

دعاء فك السحر

وأفاد الإمام الراحل محمد متولى الشعراوي، عن دعاء فك السحر، بأن السحر لا يصيب الإنسان إلا إذا أراد الله تعالى ذلك، موضحًا في تفسيره قول الله تعالى: «وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۖ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ۚ وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ» (سورة البقرة: 102)».

وأردف: وما دام البشر سيتعلمون ذلك، إذن كيف يحمي الحق سبحانه وتعالى خلقه من هذه المسألة؟، يكفي أن تعلم أن الله يقول «وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ»، فلو أنك تتبعت هؤلاء لاستذلوك، واستنزفوك، وتركك الله لهم، لأنك اعتقدت فيهم.

وأشار إلى أن من دعاء فك السحر: أما إن قلت: «اللهم إنك أقدرت بعض عبادك على السحر والشر، ولكنك احتفظت لذاتك بإذن الضر، فأعوذ بما احتفظت به مما أقدرت عليه بحق قولك الكريم: «وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ».

وتابع:  وبعد أن تقول دعاء فك السحر لا يمكنهم الله منك، لكن إن استجبت لهم وذهبت لهم، يقولون: سنحل لك، وبالفعل يحل لك مرة، لكن إن ابتعدت عنه "يعقد لك" حتى تذهب إليه مرة ثانية».

أعراض سحر التفريق بين الزوجين

-انقلاب أحوال الشخصين وتبدل مشاعرهما من حبّ إلى بُغض وكره.

-تزايد الشكوك بينهما ممّا يزيد من المشكلات التي تقع بينهما.

-اختلاق المشاكل والخلافات وتعظيمها والتخاصم على أتفه الأمور.

-تغيير نظرة الرجل لزوجته أو المرأة لزوجها، فقد يراها قبيحةً ولو كانت أجمل النساء، وقد ترى المرأة زوجها في منظرٍ مرعب يخيفها.

-عدم تقبل المسحور للطرف الآخر وكراهيته لأيّ عملٍ يقوم به.

- ومن أعراض سحر التفريق أيضًا عدم ارتياح المسحور في المكان الذي يتواجد فيه الطرف الآخر وكره الجلوس معه والبقاء بقربه

