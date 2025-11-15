قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نانسي عجرم عن ماجد الكدواني: بيضحكني ويبكيني في دقائق
بمحركات متنوعة.. انطلاق تويوتا هايلكس 2026 بيك أب
خطة أمريكية لتقسيم غزة إلى قسمين أحدهما يخضع لسيطرة الاحتلال وقوات دولية
سوريا .. وزارة الدفاع تعثر على موقع إطلاق الصواريخ نحو حي المزة
تأهل تاريخي لـ كرواتيا إلى مونديال 2026
دعاء جوف الليل للفرج القريب.. أفضل أوقات يستجاب فيها الدعوات
سوبارو تكشف النقاب عن BRZ تايب RA الجديدة.. صور
نانسي عجرم تكشف أصعب مهمة في حياتها: أنا أم Old School..وبحب الأصوال
الداخلية: إجراءات قانونية تجاه أنصار مرشح برلمانى بالشروق.. ماذا حدث؟
إنفجار في مركز شرطة جامو وكشمير بالهند.. مصرع7 أشخاص وإصابة27 أخرين
عمرو سلامة: 70% من فيلم الشيخ جاكسون مأخوذ من حياتي الشخصية
نانسي عجرم تكشف أصعب مهمة في حياتها: أنا أم Old School..وبحب الأصوال

تحدثت النجمة اللبنانية نانسي عجرم بوضوح وشفافية عن الجانب الأهم في حياتها بعيدًا عن الأضواء: الأمومة، والتي وصفتها بأنها "أصعب مهمة تتولاها المرأة على الإطلاق".

"الأم العاملة… أصعب وظيفة في العالم"

أكدت نانسي عجرم ببرنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة أون،  أن الجمع بين العمل والأمومة ليس أمرًا بسيطًا، قائلة:"التجربة تمر بصعوبة… لكنها تمر."

وأشارت إلى أن العبء الأكبر في تربية الأبناء يقع غالبًا على الأم في المجتمعات الشرقية، فهي المسؤولة عن متابعة التفاصيل الصغيرة والكبيرة في حياة أبنائها من الناحية النفسية والأخلاقية والاجتماعية.

تربية بـ"المدرسة القديمة"

وحين سألتها منى الشاذلي إن كانت "أمًّا شديدة"، اعترفت نانسي بصراحة:"نعم، أنا أم Old School قليلاً… لست عصرية جداً."

وأضافت موضحة أن الشدة لا تعني القسوة، لكنها تحب "أن يكون كل شيء على الأصول".
وتحرص نانسي على تعليم بناتها مبادئ أساسية مثل الإتيكيت، الهدوء، النظافة، واحترام الذات.

"مامي خلاص"… والمفاجأة السعيدة

واعترفت نانسي عجرم أنها دائمة الملاحظات لبناتها، الأمر الذي يزعجهن أحيانًا، فتسمع كثيرًا:"مامي خلاص، نحن نعرف

و أكدت أن هذه الصرامة اللطيفة تثمر نتائج جميلة، كاشفة أن أصدقاءها يخبرونها مرارًا بسلوك بناتها المميز حين يزورونهم، الأمر الذي يؤكد لها أن كل القيم التي تزرعها تجد طريقها للتطبيق الفعلي.

النعومة والحياء… قيم لا تتخلى عنها

واختتمت نانسي حديثها مؤكدة أنها تحرص على غرس قيم النعومة والحياء في بناتها، واصفة إياها بأنها "ميزة وأنوثة" لا يجب أن تختفي.


وأوضحت أنها تسعى دائمًا إلى تحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على المبادئ وترك مساحة من الحرية لبناتها كي ينضجن بشخصيات قوية ومستقلة.

