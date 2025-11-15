هنادي مهنا تكشف تفاصيل شخصيتها بفيلم أوسكار عودة الماموث

أعربت الفنانة هنادي مهنا عن سعادتها وحماسها الكبيرين بمناسبة العرض الخاص لفيلمها الجديد "أوسكار - عودة الماموث"، مشيرة إلى الجهد الكبير الذي بذله فريق العمل على مدار سنوات لإنجاز هذا الفيلم.

وأوضحت هنادي مهنا، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج "سبوت لايت"، المذاع على قناة صدى البلد، قائلة: "متحمسة جدًا إن الفيلم أخيرًا نازل، ومبسوطة أوي، إحنا تعبنا كذا سنة".

وأضافت هنادي مهنا، أنها تتمنى أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور، خاصة بعد المجهود الكبير الذي بذل في إنتاجه، مشيرة إلى أن ردود الأفعال الإيجابية التي لمستها من الجمهور في الشارع، حيث عبر الكثيرون عن حماسهم لمشاهدة الفيلم.

وحول أبرز الصعوبات التي واجهتها خلال التصوير، أوضحت هنادي مهنا، أن طول فترة التصوير التي امتدت عبر فصول السنة المختلفة شكل تحديًا كبيرًا، حيث كان على فريق العمل ارتداء نفس الملابس في ظروف جوية متغيرة، قائلة: "صيف شتا.. خريف ربيع بنفس اللبس، دي الحاجة الوحيدة اللي كانت صعبة".

كشفت هنادي مهنا عن طبيعة دورها في الفيلم، حيث تجسد شخصية "الدكتورة أروى"، وهي باحثة ومحبة للحيوانات، يتلخص عملها في رعايتها والاهتمام بها.

كما أثنت على زملائها في العمل، ووصفت الفنان أحمد صلاح حسني بأنه "عِشرة من زمان"، مؤكدة على وجود كيمياء قوية بينهما، أما عن تعاونها مع الفنان محمد ثروت، تحدثت قائلة: "محمد ثروت ده أنا مش عارفة من غيره كنا عملنا إيه، هو ألذ حاجة، هو بيهوّن علينا اليوم والتعب والساعات".

