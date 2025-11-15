أعلن عن أنفسهن على الإنترنت.. القبض على 3 فتيات يمارسن الرذيلة في الإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 سيدات لقيامهن بممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مالى بالإسكندرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام 3 سيدات بإستخدام أحد التطبيقات الهاتفية للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهن بنطاق محافظة الإسكندرية ، وبحوزتهن (3 هواتف محمولة "بفحصهم" تبين إحتوائهم على آثار ودلائل تؤكد نشاطهن الإجرامى) ، وبمواجهتهن إعترفن بنشاطهن الإجرامى على النحو المشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



