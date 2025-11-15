إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارة ميكروباص وتوك توك بأسيوط

أصيب 5 أشخاص، اليوم السبت، في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع مركبة توك توك، على طريق قرية الواسطي بمركز الفتح بمحافظة أسيوط.

تصادم سيارة ميكروباص توك توك

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفتح، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص توك توك ناحية صينية الواسط ووجود مصابين.

على الفور، انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين من المعاينة الأولية إصابة كل من مريم مجدى صابر 17 عامًا،جرح قطعى بالرأس 7 سم، و ابانوب مجدى صابر 11 كدمات متفرقه بالجسم، وصفاء سيد شاكر 85 جرح بالجبهه 5 سم، وعطا أحمد خلف 20 كدمات متفرقه بالجسم، محمد سالم خليفه 17 كدمات متفرقه بالجسم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة الازهر لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.