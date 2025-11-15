قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بلاغ عاجل النائب العام يتهم إدارة بيراميدز بتزوير عقود الناشئين| فيديوجراف
شاهد | أبرز إطلالات جوليان “جولي” الجباس خطيبة نجم مانشستر سيتي عمر مرموش
الخارجية: إنقاذ 3 مصريين عالقين في منطقة خطرة بين تركيا واليونان
هل السحر اتفك؟.. مآسي حورية فرغلي قبل الاستعداد للزواج.. فقدت خطيبها وحُرمت من الإنجاب
أسعار كروت الشحن فودافون وأورنج واتصالات و we.. حقيقة الزيادة
الخارجية: إنقاذ 3 مصريين في منطقة حدودية بين تركيا واليونان
قضية جديدة.. فيريرا يطالب الزمالك رسميًا بمستحقاته قبل اللجوء لـ فيفا
سعر الدولار في البنوك اليوم السبت 15-11-2025
نيويورك تايمز: توقعات بصفقة عقارية كبرى في الدرعية بين السعودية وترامب
الحرس الثوري الإيراني يحتجز ناقلة نفط متجهة إلى سنغافورة
الرئيس السيسي يوجه بتكثيف الجهود لتوسيع نطاق الاستكشافات البرية والبحرية للغاز والبترول
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم: أجواء خريفية مائلة للبرودة وأمطار على هذه المناطق
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

انطلاق الأسبوع التدريبي 15 بقطاع التدريب وبمركز سقارة غدًا

وزيرة التنمية المحلية
وزيرة التنمية المحلية
ايمان البكش

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، عن إنطلاق فعاليات الأسبوع التدريبي 15 من الخطة التدريبية للمحليات 2025 / 2026، غدًا الأحد والذي يتم تنفيذه خلال الفترة من 16 وحتى 19 نوفمبر 2025 بمركز التنمية المحلية بسقارة، بمشاركة 155 متدربًا من العاملين بوحدات الإدارة المحلية بمختلف المحافظات.

تحديث الجهاز الإداري للدولة

وأكدت الدكتورة منال عوض أن الوزارة مستمرة في دعم منظومة التدريب وبناء القدرات بالمحليات باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتحديث الجهاز الإداري للدولة، مشيرة إلى أن برامج هذا الأسبوع تأتي استكمالًا لنهج الوزارة في إعداد كوادر محلية قادرة على استيعاب متطلبات التنمية الحديثة، حيث تشمل مجموعة من البرامج المتخصصة الهادفة إلى تطوير مهارات العاملين بالإدارة المحلية وتعزيز جاهزيتهم للتعامل مع الملفات التنموية والخدمية وفق أحدث الأساليب الإدارية والفنية، وخاصة في الملفات المرتبطة بالتخطيط والتنظيم والتحول الرقمي، والتفاعل الفعال مع المواطنين، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات على مستوى الجمهورية.

3برامج تدريبية متخصصة

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن البرامج المنفذة خلال هذا الأسبوع تتناول ثلاثة برامج تدريبية متخصصة تتضمن محاور محورية داخل العمل المحلي، من بينها البرنامج الثاني لإعداد وتأهيل رئيس قرية الذي يستهدف إعداد قيادات محلية شابة تمتلك مهارات التخطيط المحلي والمتابعة الميدانية والتعامل المباشر مع المواطنين، وبرنامج :مستويات المخططات الإستراتيجية العامة وإدارة الأراضي وإعادة ترتيبها" الذي يركز على رفع قدرات العاملين في مجالات التخطيط العمراني وإدارة الموارد الأرضية بما يدعم جهود التنمية المتوازنة.

وفي إطار خطة الوزارة لتعزيز الجدارات الوظيفية للعاملين بالجهاز الإداري، يتم أيضًا تنفيذ البرنامج الثالث والأخير ضمن مبادرة "الحزم التدريبية لكوادر الإدارة الحكومية" بعنوان “أساسيات قانون التعاقدات رقم 182 لسنة 2018”، والمقرر انعقاده خلال الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر 2025 بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، والذي يهدف إلى تعزيز المعرفة بالإجراءات القانونية المنظمة للتعاقدات الحكومية ورفع كفاءة العاملين في هذا المجال بما يتوافق مع القواعد الحديثة للشراء والتوريد وفق أحدث المعايير القانونية.

ومن جانبه، أكد الدكتور عصام الجوهري، مساعد الوزيرة للتدريب والتطوير والتحول الرقمي والمشرف العام على مركز سقارة، أن المركز يعمل خلال الفترة الحالية على تطوير منهجية تدريبية أكثر تكاملًا تستند إلى تحليل الاحتياجات الفعلية للعاملين قبل إعداد البرامج، بما يضمن تحقيق أعلى عائد معرفي ومهاري للمتدربين، مشيرًا إلى ضرورة التركيز علي استخدام الأدوات الرقمية ودمج موضوعات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي داخل المحتوى التدريبي، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تطوير الإدارة المحلية وتحقيق نقلة نوعية في قدرات الكوادر المحلية.

التنمية المحلية منال عوض مركز سقارة الدورات التدريبية

