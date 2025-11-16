عصابة سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بالسلام تواجه عقوبة الحبس

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطلان"، مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام ثان لممارسة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "النشل".

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب 4 وقائع سرقة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة السرقة في القانون

نصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.