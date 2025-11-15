قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مكنش بيجري والحادثة مروعة.. أسرة أحمد سعد تكشف مفاجأة عن حادث طريق السخنة
وزير الصحة: 95% من مترددي مستشفى جوستاف روسي ضمن التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة
إحالة أشهر منتحل صفات ومزور أمام الجهات المختصة بالمحاكم للجنايات.. خاص
ضغوط أمريكية على إسرائيل لإحداث تقدم في قضية عناصر حماس برفح
بعد تهديدها بالرد "بحزم".. الصين تحث مواطنيها على تجنب السفر إلى اليابان
الحرارة هترفع تاني .. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية خلال أيام
زيادات مترقبة في كروت الشحن والرصيد.. ماذا يحدث في سوق الاتصالات؟
الحادثة كانت مروعة..شقيق أحمد سعد يطمئن جمهوره على حالته الصحية
القاهرة الإخبارية: آلاف الخيام بغزة غرقت بفعل منخفض جوي يضرب القطاع
حوادث النجوم.. أحمد سعد ينجو بأعجوبة ومحمد صبري وإسماعيل الليثي يودعان الحياة
السجن 10 سنوات لـ 8 متهمين والبراءة لـ 4 آخرين بفض اعتصام رابعة
مدبولي يكشف أصل اسم "تلال الفسطاط".. ويؤكد: أكبر حديقة مركزية بالشرق الأوسط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

قيادي بحزب الجبهة: خطة الاستكشاف 2026–2030 تزيد الإنتاج المحلي وتقلل الاستيراد

استكشاف
استكشاف
عبد الرحمن سرحان

أكد عمرو رضوان، القيادي بحزب الجبهة الوطنية، أن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء ووزير البترول يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز دور قطاع البترول والثروة المعدنية في دعم الاقتصاد الوطني.

خطة الاستكشاف الجديدة للفترة 2026–2030

وأوضح رضوان، أن التركيز على خطة الاستكشاف الجديدة للفترة 2026–2030، إلى جانب التوسع في الأنشطة البترولية والغازية، يعكس جدية الدولة في زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وأشار إلى أن جهود الحكومة لتطوير قطاع التعدين من خلال تحديد حجم الاحتياطيات الجيولوجية وإصدار قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، ستخلق بيئة استثمارية جاذبة للشركات الكبرى والناشئة على حد سواء، بما يسهم في زيادة حجم الاستثمارات وتوفير فرص عمل جديدة.

التوسع في أنشطة الاستكشاف البري والبحري

وأكد أن التوسع في أنشطة الاستكشاف البري والبحري للبترول والغاز، وتقديم الحوافز للشركات، بالإضافة إلى تطوير المسح السيزمي وتحديد معدلات الإنتاج، سيضمن استقرار الإمدادات ويتيح وفرًا في فاتورة الاستيراد السنوية، وهو ما يدعم بشكل مباشر الجانب الاقتصادي للدولة ويعزز القدرة على تمويل مشروعات التنمية.

وأشار رضوان، إلى أهمية المشاركة الدولية في معارض الطاقة، مثل مؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك)، حيث يعزز التواجد المصري فرص الاستثمار ويتيح التعاون الإقليمي لضمان أمن الطاقة، مؤكدًا أن هذه الخطوات تمثل استراتيجية متكاملة للنهوض بالاقتصاد وتعظيم العائد من الموارد الطبيعية.

البترول التنقيب التنقيب عن البترول البرلمان السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى كامل - أحمد سعد

مصطفى كامل يكشف تفاصيل حالة أحمد سعد بعد تعرضه لحادث سير

قضية الطفل ياسين

قرار جديد في قضية الطفل ياسين بدمنهور..ما الذي حدث؟

أحمد سعد

بعد حادثة العين السخنة .. تفاصيل جديدة بشأن حالة أحمد سعد الصحية

حادث الفنان أحمد سعد

القصة الكاملة لحادث الفنان أحمد سعد.. صور

أرشيفية

وضع مسئول سابق و2 من المحامين ورجال أعمال على قوائم المنع والتحفظ

زيزو

20 مليون جنيه.. أحمد حسن يكشف عقوبة اتحاد الكرة في قضية الزمالك وزيزو

سعر الذهب

تراجع كبير يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يخسر 200 جنيه

الواقعة

ضبط المتهم بالتعدي على طفلته وتكبيل يديها فى الشرقية

ترشيحاتنا

جمال شعبان

خلوا بالكم .. جمال شعبان يكشف سبب وفاة الكابتن محمد صبري

القهوة

ماذا يحدث عند تناول فنجانين من القهوة السوداء؟

البيض

هل نغسل البيض قبل تخزينه في الثلاجة؟.. خبيرة تغذية تحذر

بالصور

مضاعفات قوية للملح على القلب.. احذر من الإفراط فيه

أخطر مضاعفات الملح على القلب
أخطر مضاعفات الملح على القلب
أخطر مضاعفات الملح على القلب

بعد قرن ‏من الزمن.. بنتلي ‏Supersports‏ الأسطورية تعود بقوة خارقة

بنتلي ‏Supersports‏ الأسطورية
بنتلي ‏Supersports‏ الأسطورية
بنتلي ‏Supersports‏ الأسطورية

تُضعف القلب.. 9 أطعمة ممنوعة قبل النوم

أطعمة تُضعف القلب ويُمنع تناولها قبل النوم
أطعمة تُضعف القلب ويُمنع تناولها قبل النوم
أطعمة تُضعف القلب ويُمنع تناولها قبل النوم

تعرف على سعر ومواصفات السيارة ‏KGM Actyon‏ الجديدة ‏

KGM Actyon
KGM Actyon
KGM Actyon

فيديو

المتهم

طلب أجرة زيادة.. القبض على سائق سيارة بأسيوط

شقيق مهندس الإسكندرية

الحقد كلمة السر.. شقيق مهندس الإسكندرية يكشف تفاصيل الحادث| فيديوجراف

بلاغ تزوير ضد بيراميدز

بلاغ عاجل النائب العام يتهم إدارة بيراميدز بتزوير عقود الناشئين| فيديوجراف

ازمة دينا الشربيني

القناة تتبرأ ومروة صبري تحذف الفيديوهات .. تطورات أزمة دينا الشربيني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

المزيد