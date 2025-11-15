قيادي بحزب الجبهة: خطة الاستكشاف 2026–2030 تزيد الإنتاج المحلي وتقلل الاستيراد

أكد عمرو رضوان، القيادي بحزب الجبهة الوطنية، أن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء ووزير البترول يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز دور قطاع البترول والثروة المعدنية في دعم الاقتصاد الوطني.

خطة الاستكشاف الجديدة للفترة 2026–2030

وأوضح رضوان، أن التركيز على خطة الاستكشاف الجديدة للفترة 2026–2030، إلى جانب التوسع في الأنشطة البترولية والغازية، يعكس جدية الدولة في زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وأشار إلى أن جهود الحكومة لتطوير قطاع التعدين من خلال تحديد حجم الاحتياطيات الجيولوجية وإصدار قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، ستخلق بيئة استثمارية جاذبة للشركات الكبرى والناشئة على حد سواء، بما يسهم في زيادة حجم الاستثمارات وتوفير فرص عمل جديدة.

التوسع في أنشطة الاستكشاف البري والبحري

وأكد أن التوسع في أنشطة الاستكشاف البري والبحري للبترول والغاز، وتقديم الحوافز للشركات، بالإضافة إلى تطوير المسح السيزمي وتحديد معدلات الإنتاج، سيضمن استقرار الإمدادات ويتيح وفرًا في فاتورة الاستيراد السنوية، وهو ما يدعم بشكل مباشر الجانب الاقتصادي للدولة ويعزز القدرة على تمويل مشروعات التنمية.

وأشار رضوان، إلى أهمية المشاركة الدولية في معارض الطاقة، مثل مؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك)، حيث يعزز التواجد المصري فرص الاستثمار ويتيح التعاون الإقليمي لضمان أمن الطاقة، مؤكدًا أن هذه الخطوات تمثل استراتيجية متكاملة للنهوض بالاقتصاد وتعظيم العائد من الموارد الطبيعية.