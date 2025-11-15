الزمالك يضم نجلي الراحل محمد صبري لقطاع الناشئين ويُحدد موعد العزاء

انتهى بدر حامد رئيس قطاعات الكرة بنادي الزمالك من التنسيق مع مجلس ادارة النادي، بشأن إجراءات ضم آدم محمد صبري مواليد 2010، وآسر محمد صبري مواليد 2012، نجلي الراحل محمد صبري نجم القلعة البيضاء السابق خلال الفترة الحالية قادمين من نادي السكة الحديد.

وسينهي بدر حامد إجراءات ضم الثنائي لفرق الناشئين بالزمالك بعد انتهاء مراسم العزاء الذي يقيمه مجلس إدارة الزمالك غدًا للراحل محمد صبري.

وتقرر بصفة نهائية إقامة عزاء نادي الزمالك للنجم الراحل في مسجد الحامدية الشاذلية، مساء غدًا الأحد، عقب صلاة المغرب، بدلاً من إقامة العزاء في مقر النادي كما كان مقررًا من قبل.

وكان النجم الراحل محمد صبري وافته المنية في ساعة مبكرة من صباح الأمس، إثر تعرضه لحادث سير، وشُيعت جنازته عصر الأمس.

جدير بالذكر أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، أعلن حالة الحداد لمدة ثلاثة أيام، على وفاة النجم الراحل محمد صبري.

قال مصدر بنادي الزمالك إن إدارة القلعة البيضاء تلقت إخطارًا من البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم يطالب خلاله بالحصول على مستحقاته كاملة لدى النادي، قبل التقدم بشكوى رسمية أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

يأتي ذلك بعدما لم يتوصل النادي لاتفاق مع المدرب بشأن مستحقاته لدى القلعة البيضاء بعد فسخ تعاقده مؤخرًا، عقب التعادل مع البنك الأهلي بهدف لكل فريق في الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان الزمالك أعلن عن تولي أحمد عبد الرؤوف مهمة تدريب الفريق عقب إقالة البلجيكي يانيك فيريرا في الفترة الماضية.

ويستعد الزمالك لمواجهة زيسكو في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في التاسعة مساء يوم الأحد الموافق 23 نوفمبر الجاري على ستاد القاهرة الدولي.