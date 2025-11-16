استقالة 18 وزيرا في الجابون بعد انتخابهم نوابا في البرلمان

أ ش أ

قدم 18 وزيرا في الحكومة الجابونية، تم انتخابهم مؤخرا نوابا في الجمعية الوطنية خلال الانتخابات المحلية والتشريعية في 12 أكتوبر الماضي، استقالاتهم وذلك وفقا لمرسوم رئاسي بثه التلفزيون الرسمي.



وقالت الأمينة العامة لرئاسة الجمهورية مورييل مينكويه: إن استقالة أعضاء الحكومة جاءت امتثالا للمادة 73 من الدستور الجابوني، واحتراما لمبدأ فصل السلطات.



وعقب هذه الاستقالات، قام الرئيس بريس أوليجي نجيما ، بحسبما اورد موقع "360 أفريقيا" الإخباري، بإجراء إعادة هيكلة مؤقتة للحكومة، في انتظار تشكيل فريق حكومي جديد خلال الأيام المقبلة.



وبناء على ذلك .. تم تعيين وزير الاقتصاد والمالية هنري كلود أوييما نائبا مؤقتا لرئيس الحكومة بينما تم تعيين وزير الإصلاح والعلاقات مع المؤسسات فرانسوا ندونج أوبينج منصب وزير الداخلية بالإنابة، وفق ما أوضحته الأمينة العامة للرئاسة.



كما تم تعيين وزير الداخلية هيرمان إيمونجول وزيرا للدفاع الوطني بينما عين وزير الاتصالات والإعلام بول ماري جونجوت وزيرا للعدل بالانابة.



وبحسب المرسوم، فإن "هذا التنظيم المؤقت يهدف إلى الحفاظ على استقرار الدولة، ريثما تستكمل المشاورات لتشكيل فريق حكومي جديد".

