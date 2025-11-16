وزير الخارجية الإيراني: سياسة الهيمنة الأمريكية عودة إلى "قانون الغابة"

قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن طهران متمسكة بخطاب يقوم على القواعد الدولية والحوار والسلام، مؤكداً استعداد بلاده للتعاون من أجل تعزيز الاستقرار في المنطقة.

وأوضح عراقجي في تصريحات له، أن إيران تسعى إلى بناء ثقة دائمة كأساس لخلق بيئة إقليمية جديدة تتسم بالاحترام المتبادل، مشددًا على أن أمن دول المنطقة جزء لا يتجزأ من أمن إيران.

وفي سياق حديثه عن القدرات الدفاعية، أكد وزير الخارجية الإيراني أن بلاده أعادت بناء قوتها العسكرية بعد العدوان الذي تعرضت له، لافتًا إلى أن الدفاعات الإيرانية "أصبحت اليوم أكثر قوة وصلابة".

وانتقد عراقجي السياسات الأمريكية في الشرق الأوسط، معتبرًا أن “سياسة الهيمنة الأمريكية تعني العودة فعليًا إلى قانون الغابة”.

وأضاف: "من أجل حماية نفسك في مثل هذا النهج، عليك أن تكون قويًا، لكن هذا النهج لا مستقبل له في عالم اليوم".

وجدد الوزير الإيراني التأكيد على تمسك بلاده بحقوقها النووية، مشيرًا إلى أن حق إيران في تخصيب اليورانيوم غير قابل للتصرف، وأن طهران ستواصل الدفاع عن مصالحها ضمن الأطر الدولية المعتمدة.