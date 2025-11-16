حزب «الحرية»: التنافسية القوية في الانتخابات تعكس حيوية المشهد السياسي

أكد أحمد خالد الحسيني، أمين الشئون البرلمانية بحزب الحرية المصري، أن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب شهدت إقبالًا ملحوظًا من المواطنين على صناديق الاقتراع، وهو ما يعكس وعي الشعب المصري وإصراره على ممارسة حقه الدستوري في اختيار ممثليه تحت قبة البرلمان.

وأوضح الحسيني، في تصريحات صحفية له، أن المشاركة التي شهدتها العديد من اللجان تعد مؤشرًا مهمًا على ارتفاع مستوى التفاعل الشعبي مع هذا الاستحقاق الديمقراطي، مشددًا على أن المرحلة الأولى أظهرت حالة من التنافسية القوية على المقاعد الفردية في عدد كبير من الدوائر، بما يعكس حيوية المشهد السياسي وتعدد الخيارات أمام الناخبين.

ودعا أمين الشئون البرلمانية بحزب الحرية المصري، جموع المواطنين إلى المشاركة المكثفة في المرحلة الثانية من الانتخابات، مؤكدًا أن كل صوت يحدث فارقًا، وأن المشاركة الواسعة هي الضمانة الحقيقية لبرلمان قوي يعبر عن إرادة الشعب ويجسد تنوع المجتمع المصري.

وأشاد الحسيني بالجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة الوطنية للانتخابات في إدارة العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية، مؤكدًا أن أداءها المتميز يعزز ثقة المواطنين في العملية الديمقراطية، كما ثمّن تعاون مؤسسات الدولة المختلفة في توفير بيئة آمنة ومنظمة للناخبين، وتسهيل إجراءات التصويت على المواطنين في مختلف المحافظات.