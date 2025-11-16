بوسي تبهر متابعيها في أحدث ظهور ..شاهد

حرصت الفنانة بوسي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الإنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

أحدث ظهور لـ بوسي

تألقت بوسي في الصور بإطلالة عصرية، حيث ارتدت بنطلون كتان باللون الأوف وايت مع فيست بنفس اللون لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

وانتعلت بوسي حذاء باللون البيك مع حقيبة يد متوسطة الحجم بنفس اللون، ولم تبالغ في الإكسسوارات والمجوهرات مما زاد من أناقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت بوسي على شعرها المرفوع، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.