صبا مبارك تستعر ض أناقتها على السجادة الحمراء.. شاهد

حرصت الفنانة صبا مبارك على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة صبا مبارك

تألقت صبا مبارك في الصور بإطلالة راقية، حيث ارتدت فستان طويل اتسم بصيحة الكتف الواحد التي تتصدر أحدث صيحات الموضة، واتسم التصميم باللون الأزرق المصنوع من القماش الستان.

انتعلت صبا مبارك حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود، تزينت ببعض الإكسسوارات الأنيقة التي منحتها إطلالة متكاملة.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت صبا مبارك على شعرها المرفوع ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.