قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السجن 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة هدم الآثار طبقا للقانون
أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم الإثنين
بالرابط.. طريقة تحديث بيانات بطاقات التموين 2025 من موبايلك
سرقة التيار الكهربائي.. طرق كشف المخالفات والعقوبات القانونية
أمريكا.. اعتقال 81 شخصا في اليوم الأول من عملية أمنية في شارلوت
خيانة تهز سوهاج.. زوجة وعشيقها ينهيان حياة عامل داخل منزله خوفا من افتضاح أمرهما
يا ابنى خلاص إنسي..تريزيجيه يكشف رسالته لحسين الشحات بمباراة الزمالك
وفقا لآخر تحديثات .. أسعار العملات العربية في مصر
البيض نزل 50 جنيها.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين
خالد النبوي: الغرور لا مكان له في قلب أي فنان
أخطر الجرائم الاقتصادية| عقوبات صارمة وحزم قانوني في قضايا غسل الأموال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

9 خرافات شائعة حول العناصر الغذائية لا يجب تصديقها

9 خرافات شائعة حول العناصر الغذائية
9 خرافات شائعة حول العناصر الغذائية
هاجر هانئ

قد يكون فهم التغذية والصحة مُربكًا بسبب انتشار الخرافات والمعلومات المُضللة. المعلومات الدقيقة والقائمة على الأدلة ضرورية لاتخاذ خيارات مدروسة تُعزز الصحة العامة. يهدف هذا إلى توضيح المفاهيم الخاطئة الشائعة، مدعومًا بالرؤى والبحث العلمي. من خلال دحض الخرافات وزيادة الوعي بـ العناصر الغذائية، يُمكن للقراء اتخاذ إجراءات فعّالة وفي الوقت المناسب نحو صحة أفضل ووقاية أفضل.

خرافات شائعة حول الصحة الغذائية

1. النحافة تعني الصحة

النحافة لا تعني بالضرورة التمتع بصحة جيدة. مؤشر كتلة الجسم (BMI) هو مجرد مقياس واحد، ولا يعكس الصحة العامة، التي تعتمد أيضًا على النشاط البدني، وجودة النظام الغذائي، والصحة النفسية.

2. إزالة السموم والتطهير يعزز الصحة

حميات التخلص من السموم والتطهير ليست ضرورية، وقد تكون ضارة. يتخلص الجسم من السموم طبيعيًا عبر الكبد والكلى والرئتين والجلد. اتباع نظام غذائي نباتي متوازن أكثر فعالية من أي تطهير.

3. تناول الطعام قبل النوم يسبب زيادة الوزن

توقيت الوجبات أقل أهمية من نوعية الطعام. زيادة الوزن مرتبطة بإجمالي السعرات الحرارية المُتناولة وجودة الطعام، وليس بالساعة. تناول وجبات خفيفة صحية قبل النوم أمر جيد إذا كانت تُناسب احتياجاتك اليومية.

4. كل الدهون سيئة

الدهون ضرورية للصحة. تساعد الدهون غير المشبعة (مثل تلك الموجودة في الأفوكادو والمكسرات وزيت الزيتون) على امتصاص العناصر الغذائية، ودعم إنتاج الهرمونات، والشعور بالشبع. تجنب جميع أنواع الدهون قد يضر بصحتك.

5. الخضروات النيئة دائما أفضل

يمكن للطهي أن يزيد من توافر بعض العناصر الغذائية، مثل الليكوبين في الطماطم والكاروتينات في الجزر. لكلٍّ من الخضراوات النيئة والمطبوخة مكانتها في النظام الغذائي الصحي.

6. الكربوهيدرات هي العدو

الكربوهيدرات ليست ضارةً بطبيعتها. الحبوب الكاملة والفواكه والخضراوات ضروريةٌ للطاقة والصحة. المشكلة تكمن في الكربوهيدرات المكررة، وليس الكربوهيدرات ككل.

7. العصائر والمشروبات المخفوقة صحية دائمًا

قد تحتوي العصائر والمشروبات المخفوقة على نسبة عالية من السكر ونسبة منخفضة من الألياف. الفاكهة الكاملة أفضل لأنها توفر المزيد من العناصر الغذائية وسكرًا أقل. انتبه جيدًا لما يُضاف إلى الخلاط.

8. المأكولات البحرية البرية أفضل دائمًا

يمكن أن تكون المأكولات البحرية، سواءً البرية أو المُستزرعة، مغذية. يكمن السر في نوع السمك، وطريقة تحضيره، والنظام الغذائي العام. يمكن أن تكون الأسماك المُستزرعة صحيةً تمامًا كالأسماك البرية.

9. تحتاج إلى ثمانية أكواب من الماء يوميًا

تختلف احتياجات الماء باختلاف الشخص والنشاط والمناخ. توصي جامعة هارفارد بشرب حوالي 15 كوبًا للرجال و11 كوبًا للنساء، وهذا يشمل السوائل من الطعام والمشروبات الأخرى. يُعدّ البول الأصفر الباهت وقلة الشعور بالعطش من العلامات الجيدة على ترطيب الجسم.

المصدر: timesofindia

العناصر الغذائية الصحة الغذائية النحافة زيادة الوزن الدهون الكربوهيدرات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أميرة الذهب ترد رسميًا.. القصة الكاملة لمقطع الفيديو المفبرك مع خليجي الذي تصدر السوشيال ميديا

فيديو أميرة الذهب مع خليجي.. القصة الكاملة للمقطع المفبرك ورد المهندسة أميرة حسان

أسعار الذهب

تراجع جديد يضرب أسعار الذهب.. انخفاض مفاجئ في عيار 21 الآن

أسعار البيض- صورة أرشيفية

انخفاض حاد.. سعر طبق البيض يقترب من هذا المستوى وسط تحذيرات من خسائر للمربين

المصرية ميار نبيل

تحرك حكومي عاجل لإنقاذ "ميار وابنتها" المحتجزتين في الإمارات.. مجلس الوزراء يستجيب للاستغاثة

أحمد سعد

آخر تطورات الحالة الصحية لـ أحمد سعد .. خاص

صورة أرشيفية

خيانة تهز سوهاج.. زوجة وعشيقها ينهيان حياة عامل داخل منزله خوفا من افتضاح أمرهما

خالد الغندور يتجاهل مدحت عبد الهادي

خالد الغندور يرد على فيديو تجاهله لمدحت عبد الهادي في عزاء محمد صبري

خطوات الاستعلام واستخراج كارت الخدمات المتكاملة 2025 بالرقم القومي

خطوات الاستعلام واستخراج كارت الخدمات المتكاملة 2025 بالرقم القومي

ترشيحاتنا

طارق السيد

لاعب إنبي: طارق السيد حاول ضمي للزمالك

خوان بيزيرا

لاعب الزمالك السابق: شيكو بانزا غير سوى وخوان بيزيرا صفقة سوبر

ايمن الرمادي

البنك الأهلي: لم نتلقى أي اتصالات من الزمـالك بشأن الرمادي

بالصور

زواج بدون احتفال.. فنانات دخلن القفص الذهبي بدون إقامة حفل زفاف

فنانات دخلن القفص الذهبي بدون إقامة حفل زفاف
فنانات دخلن القفص الذهبي بدون إقامة حفل زفاف
فنانات دخلن القفص الذهبي بدون إقامة حفل زفاف

فيديو

أميرة الذهب والخليجي

فيديو أميرة الذهب والخليجي .. رد عاجل منها بعد تصدره التريند

وزارة الداخلية

الداخلية تكشف حقيقة اختطاف شخص من أمام منزله بالتجمع

علاقة حسام حبيب وشيراز

شافني واختارني عشان قدراتي.. شيراز توضح طبيعة علاقتها بحسام حبيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

المزيد