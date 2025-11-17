9 خرافات شائعة حول العناصر الغذائية لا يجب تصديقها

قد يكون فهم التغذية والصحة مُربكًا بسبب انتشار الخرافات والمعلومات المُضللة. المعلومات الدقيقة والقائمة على الأدلة ضرورية لاتخاذ خيارات مدروسة تُعزز الصحة العامة. يهدف هذا إلى توضيح المفاهيم الخاطئة الشائعة، مدعومًا بالرؤى والبحث العلمي. من خلال دحض الخرافات وزيادة الوعي بـ العناصر الغذائية، يُمكن للقراء اتخاذ إجراءات فعّالة وفي الوقت المناسب نحو صحة أفضل ووقاية أفضل.

خرافات شائعة حول الصحة الغذائية

1. النحافة تعني الصحة

النحافة لا تعني بالضرورة التمتع بصحة جيدة. مؤشر كتلة الجسم (BMI) هو مجرد مقياس واحد، ولا يعكس الصحة العامة، التي تعتمد أيضًا على النشاط البدني، وجودة النظام الغذائي، والصحة النفسية.

2. إزالة السموم والتطهير يعزز الصحة

حميات التخلص من السموم والتطهير ليست ضرورية، وقد تكون ضارة. يتخلص الجسم من السموم طبيعيًا عبر الكبد والكلى والرئتين والجلد. اتباع نظام غذائي نباتي متوازن أكثر فعالية من أي تطهير.

3. تناول الطعام قبل النوم يسبب زيادة الوزن

توقيت الوجبات أقل أهمية من نوعية الطعام. زيادة الوزن مرتبطة بإجمالي السعرات الحرارية المُتناولة وجودة الطعام، وليس بالساعة. تناول وجبات خفيفة صحية قبل النوم أمر جيد إذا كانت تُناسب احتياجاتك اليومية.

4. كل الدهون سيئة

الدهون ضرورية للصحة. تساعد الدهون غير المشبعة (مثل تلك الموجودة في الأفوكادو والمكسرات وزيت الزيتون) على امتصاص العناصر الغذائية، ودعم إنتاج الهرمونات، والشعور بالشبع. تجنب جميع أنواع الدهون قد يضر بصحتك.

5. الخضروات النيئة دائما أفضل

يمكن للطهي أن يزيد من توافر بعض العناصر الغذائية، مثل الليكوبين في الطماطم والكاروتينات في الجزر. لكلٍّ من الخضراوات النيئة والمطبوخة مكانتها في النظام الغذائي الصحي.

6. الكربوهيدرات هي العدو

الكربوهيدرات ليست ضارةً بطبيعتها. الحبوب الكاملة والفواكه والخضراوات ضروريةٌ للطاقة والصحة. المشكلة تكمن في الكربوهيدرات المكررة، وليس الكربوهيدرات ككل.

7. العصائر والمشروبات المخفوقة صحية دائمًا

قد تحتوي العصائر والمشروبات المخفوقة على نسبة عالية من السكر ونسبة منخفضة من الألياف. الفاكهة الكاملة أفضل لأنها توفر المزيد من العناصر الغذائية وسكرًا أقل. انتبه جيدًا لما يُضاف إلى الخلاط.

8. المأكولات البحرية البرية أفضل دائمًا

يمكن أن تكون المأكولات البحرية، سواءً البرية أو المُستزرعة، مغذية. يكمن السر في نوع السمك، وطريقة تحضيره، والنظام الغذائي العام. يمكن أن تكون الأسماك المُستزرعة صحيةً تمامًا كالأسماك البرية.

9. تحتاج إلى ثمانية أكواب من الماء يوميًا

تختلف احتياجات الماء باختلاف الشخص والنشاط والمناخ. توصي جامعة هارفارد بشرب حوالي 15 كوبًا للرجال و11 كوبًا للنساء، وهذا يشمل السوائل من الطعام والمشروبات الأخرى. يُعدّ البول الأصفر الباهت وقلة الشعور بالعطش من العلامات الجيدة على ترطيب الجسم.

المصدر: timesofindia