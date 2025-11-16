النقض تؤيد سجن سائق ميكروباص معدية أبو غالب المتهم في غرق 17 ضحية

قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من سائق ميكروباص معدية أبو غالب المتهم بالتسبب في غرق 17 ضحية، وأيدت معاقبته بالحبس 3 سنوات

وكانت محكمة جنح مستأنف الجيزة قضت برفض استئناف سائق ميكروباص معدية أبو غالب وأخر وتأييد حكم سجنهما 3 سنوات.

الاستئناف على الحكم..

وكان دفاع سائق ميكروباص معدية أبو غالب قد استأنف على الحكم الصادر ضد موكله، وذلك على خلفيه اتهامه بالقتل الخطأ والإصابة الخطأ في واقعة معدية أبو غالب.

عقوبة المتهمين في حكم أول درجة ..

وقضت المحكمة في حكم أول درجة بمعاقبة 5 متهمين بينهم رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر بالحبس من 6 أشهر حتى 3 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ غرق معدية أبوغالب والذى تسبب فى مصرع 16 فتاة وسيدة غرقًا وإصابة 7 أخريات، أثناء توجه سائق سيارة الأجرة ليعاتب بعض الشباب قال إنهم عاكسوا فتيات من مستقلي سيارته واللاتى كن متوجهات من منزلهن في سنتريس بالمنوفية إلى مزرعة عنب للعمل في البر الآخر بالقناطر، مايو الماضي..

منطوق الحكم علي المتهمين..

وتضمن منطوق الحكم غيابيًّا ببراءة المتهم الثالث معاذ.م، سائق على المعدية، من تهمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ.

وحضوريًّا للأول محمد.خ، سائق سيارة الميكروباص، والثاني مصطفى. م، سائق المعدية، وتوكيل للخامس محمد.ع، رئيس مجلس مركز ومدينة منشأة القناطر، وغيايبًّا للمتهم الرابع ربيع. س، مستأجر المعدية من المركز، بحبس كل منهم 3 سنوات مع الشغل والنفاذ عما نسب إليهم من قتل وإصابة خطأ.

وذكر منطوق الحكم حبس كل متهم من الثاني حتى الخامس 6 أشهر مع الشغل، وكفالة 2000 جنيه، لإيقاف تنفيذ الحكم مؤقتًا، والمصاريف عن كل اتهام الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع مع إلزام المتهمين الأول والثانى والخامس بأن يؤدوا للمدعين بالحق المدني مبلغ 100 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت و50 جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة والمصاريف.

طلب دفاع سائق الميكروباص..

وكانت استمعت المحكمة لطلبات المدعين بالحق المدني عن الفتيات الضحايا ودفاع المتهمين حيث طلب دفاع سائق الميكروباص محمد خالد المتهم الأول في القضية استدعاء محافظ الجيزة بصفته لسماع أقواله وشهادته حول حادث غرق الميكروباص من أعلى معدية أبو غالب.

وأضافت النيابة العامة ٣ متهمين جدد في قضية غرق ١٦ فتاة بحادث معدية ابو غالب بخلاف سائقي الميكروباص والمعدية.

وضمت قائمة الاتهام كل من رئيس الوحدة المحلية ومستأجر المعدية وعامل بالمعدية، ليصل بذلك عدد المتهمين الى ٥ قدمتهم نيابة شمال الجيزة الكلية الى المحاكمة الجنائية امام محكمة الجنح بتهمتي القتل والاصابة الخطأ.