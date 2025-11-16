بشير العدل: مصر تخطو خطوات إيجابية نحو الاقتصاد الأخضر

أكد بشير العدل الكاتب الصحفي المتخصص فى الشأن الاقتصادي، أن مصر تخطو خطوات جيدة فى التحول نحو الاقتصاد الأخضر، باعتباره توجها عالميا، وهو قائم على الصناعة التى تعتمد على الطاقة النظيفة في العملية الإنتاجية، مما يحقق التنمية المستدامة.

إنتاج الطاقة من مصادرها المتجددة



وقال "العدل" في لقاء مع قناة النيل للأخبار، بالتليفزيون المصري، إن مصر تتوافر لديها مميزات تمكنها من إنتاج الطاقة من مصادرها المتجددة، حيث تتوافر مصادر الطاقة الشمسية، والتى تتمثل فى محطة بنبان، وهى أكبر محطة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، إلى جانب محطة كوم إمبو، فضلاً عن طاقة الرياح المنتشرة فى مختلف محافظات الجمهورية، والتى يتم الاعتماد عليها في إنتاج الكهرباء من الطاقة والمصادر المتجددة.

إنتاج الهيدروجين الأخضر



وأشار "العدل" إلى اهتمام القيادة السياسية بإنتاج الهيدروجين الأخضر، نظرا لما يتوافر لدى مصر من إمكانات تتمثل فى الموارد المائية من البحرين الأحمر والأبيض، مما مكنها من أن تخطو خطوات إيجابية نحو إنتاج الهيدروجين الأخضر، لافتا إلى أن إمكانات مصر تمكنها ليس فقط من إنتاج الطاقة من مصادرها المتجددة ولكن أيضا لتصديرها مما يجعلها مركزا إقليما لإنتاج وتصدير الطاقة.

ولفت "العدل" ، إلى أن هناك مستهدفًا لدى الحكومة فى استخدام المصادر المتجددة لإنتاج الطاقة، والوصول بها إلى إنتاج 42% من الكهرباء عن طريق الطاقة المتجددة بحلول 2030 ، وذلك فى إطار الإستراتيجية الوطنية للطاقة.