حملات لفرض الانضباط في حدائق الأهرام .. محافظة الجيزة تشن حملات لرفع الإشغالات والتعديات على الطريق العام
إزاي أروح المتحف المصري الكبير بالمترو؟.. دليل شامل
القوات المسلحة السودانية: الخطر الأكبر علينا هو السلاح المهرب للدعم السريع
مريم توزاني مخرجة فيلم زنقة مالقة: ماريا كانت رافضة لتقديم المشاهد الحميمية فى البداية
أحمد موسى: ما كشفته حماس يثبت تورط الإخوان في جمع الأموال بطرق غير مشروعة
موسى: الإخوان لا علاقة لهم بالدين أو الجهاد وهدفهم السلطة فقط
تحرك حكومي عاجل لإنقاذ "ميار وابنتها" المحتجزتين في الإمارات.. مجلس الوزراء يستجيب للاستغاثة
مش إخواني.. أحمد موسى: العوا كان له دور تخريبي عقب أحداث 2011
أبو العينين: نعد الشعب بمرحلة برلمانية مختلفة ونهضة حديثة داخل المجلس
صلاح يتصدر .. الكشف عن الثلاثي المرشح للفوز بالكرة الذهبية في إفريقيا
كشف هوية رضيع ملقى بجوار الزراعات في قرية العوامر بقنا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

بشير العدل: مصر تخطو خطوات إيجابية نحو الاقتصاد الأخضر

بشير العدل - الكاتب الصحفي المتخصص فى الشأن الاقتصادي
بشير العدل - الكاتب الصحفي المتخصص فى الشأن الاقتصادي
قسم التوك شو

أكد بشير العدل الكاتب الصحفي المتخصص فى الشأن الاقتصادي، أن مصر تخطو خطوات جيدة فى التحول نحو الاقتصاد الأخضر، باعتباره توجها عالميا، وهو قائم على الصناعة التى تعتمد على الطاقة النظيفة في العملية الإنتاجية، مما يحقق التنمية المستدامة.

إنتاج الطاقة من مصادرها المتجددة


وقال "العدل" في لقاء مع قناة النيل للأخبار، بالتليفزيون المصري، إن مصر تتوافر لديها مميزات تمكنها من إنتاج الطاقة من مصادرها المتجددة، حيث تتوافر مصادر الطاقة الشمسية، والتى تتمثل فى محطة بنبان، وهى أكبر محطة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، إلى جانب محطة كوم إمبو، فضلاً عن طاقة الرياح المنتشرة فى مختلف محافظات الجمهورية، والتى يتم الاعتماد عليها في إنتاج الكهرباء من الطاقة والمصادر المتجددة.

إنتاج الهيدروجين الأخضر


وأشار "العدل" إلى اهتمام القيادة السياسية بإنتاج الهيدروجين الأخضر، نظرا لما يتوافر لدى مصر من إمكانات تتمثل فى الموارد المائية من البحرين الأحمر والأبيض، مما مكنها من أن تخطو خطوات إيجابية نحو إنتاج الهيدروجين الأخضر، لافتا إلى أن إمكانات مصر تمكنها ليس فقط من إنتاج الطاقة من مصادرها المتجددة ولكن أيضا لتصديرها مما يجعلها مركزا إقليما لإنتاج وتصدير الطاقة.

ولفت "العدل" ، إلى أن هناك مستهدفًا لدى الحكومة فى استخدام المصادر المتجددة لإنتاج الطاقة، والوصول بها إلى إنتاج 42% من الكهرباء عن طريق الطاقة المتجددة بحلول 2030 ، وذلك فى إطار الإستراتيجية الوطنية للطاقة.

بشير العدل مصر الاقتصاد الاقتصاد الأخضر الهيدروجين الأخضر

