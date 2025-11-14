بشير العدل: تطوير المنظومة الصحية يعزز برامج التنمية المستدامة

أكد بشير العدل الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي، أن اهتمام القيادة السياسية بصحة المواطن، يعزز من أداء الاقتصاد القومي، وتحقيق رؤية مصر 2030، وبرامج التنمية المستدامة.



قال "العدل" في لقاء مع قناة النيل للأخبار، بالتليفزيون المصري، أمس، إن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بصحة المواطن، يأتي في إطار العدالة الاجتماعية، وتبنت الحكومة في هذا الصدد عددا من البرامج الهامة، منها في قطاع الصحة، منظومة التأمين الصحي الشامل، التي تعمل على الارتقاء بوضع المواطن صحيا، ومن ثم اقتصاديا، نظرا لأن القدرة الصحية تمثل عاملا مهما في تحويل الفرد، من كونه مستهلكا، ويمثل عبء على الاقتصاد القومي، إلى كونه أحد العناصر المنتجة، بما يعود عليه بالنفع، وعلى المجتمع اقتصاديا.



وأوضح "العدل" أن من مميزات المنظومة الصحية الجديدة، هو الربط بين المراكز الصحية على مستوى الجمهورية، مما يمكن المواطن من العلاج في أي مكان، دون الارتباط بالمحافظة التي يقيم فيها، من خلال الملف الصحي للمواطن، الذي يمكن عن طريقه سهولة تشخيص المرض، ومن ثم تقديم العلاج المناسب، بشكل سريع ودقيق، وتقديم رعاية صحية جيدة في أي مكان يتواجد فيه.



لفت "العدل" إلى أن الارتقاء بصحة المواطن يعتبر أحد العناصر المهمة في دعم الاقتصاد القومي، وتحقيق التنمية المستدامة، نظرا لما يمثله العنصر البشري من قوة إنتاجية كبيرة للاقتصاد القومي، تتمثل في رأس المال البشري، الذي لا يقل أهمية عن باقي عناصر الإنتاج، مما يعزز من أداء الاقتصاد القومي، ويحقق التنمية المستدامة.