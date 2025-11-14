قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أول طرد دولي لـ رونالدو… كيف يهدد مشاركته في كأس العالم 2026؟
كتابة متقنة وإيقاع متوازن وراء نجاح كارثة طبيعية.. تفاصيل
موعد مباراة مصر وأوزباكستان الودية فى مدينة العين بالإمارات
حسين فهمي يتفقد شباك التذاكر بمهرجان القاهرة السينمائي
مهتز نفسيًا.. القبض على المتهم بالتصوير بمحيط قسم شرطة بالجيزة والتحدث بعبارات سب
بعد مطالبات برحيله عن الزمالك.. مدرب أنجولا يفـاجئ شيكو بانزا
الصحة العالمية: السودان يعاني واحدة من أكبر أزمات الغذاء في العالم
الدقهلية: أسعار مخفضة بالمعرض الدائم للسلع الغذائية بشارع قناة السويس
المسلماني: مجلس الوطنية للإعلام يبقي على اسم نايل تي في ويستبعد مقترح القناة بالتغيير
محافظ الدقهلية: جهود مكثفة لمواجهة الشتاء والتعامل مع الأمطار
التنمية المحلية: تنفيذ 5900 مشروع في البنية التحتية والخدمات العامة بمجال الطرق
رافعًا علم مصر.. أحمد سعد يتألق في حفل كامل العدد بلندن |صور
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
توك شو

بشير العدل: تطوير المنظومة الصحية يعزز برامج التنمية المستدامة

بشير العدل
بشير العدل
البهى عمرو

أكد بشير العدل الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي، أن اهتمام القيادة السياسية بصحة المواطن، يعزز من أداء الاقتصاد القومي، وتحقيق رؤية مصر 2030، وبرامج التنمية المستدامة.


قال "العدل" في لقاء مع قناة النيل للأخبار، بالتليفزيون المصري، أمس، إن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بصحة المواطن، يأتي في إطار العدالة الاجتماعية، وتبنت الحكومة في هذا الصدد عددا من البرامج الهامة، منها في قطاع الصحة، منظومة التأمين الصحي الشامل، التي تعمل على الارتقاء بوضع المواطن صحيا، ومن ثم اقتصاديا، نظرا لأن القدرة الصحية تمثل عاملا مهما في تحويل الفرد، من كونه مستهلكا، ويمثل عبء على الاقتصاد القومي، إلى كونه أحد العناصر المنتجة، بما يعود عليه بالنفع، وعلى المجتمع اقتصاديا. 


وأوضح "العدل" أن من مميزات المنظومة الصحية الجديدة، هو الربط بين المراكز الصحية على مستوى الجمهورية، مما يمكن المواطن من العلاج في أي مكان، دون الارتباط بالمحافظة التي يقيم فيها، من خلال الملف الصحي للمواطن، الذي يمكن عن طريقه سهولة تشخيص المرض، ومن ثم تقديم العلاج المناسب، بشكل سريع ودقيق، وتقديم رعاية صحية جيدة في أي مكان يتواجد فيه.


لفت "العدل" إلى أن الارتقاء بصحة المواطن يعتبر أحد العناصر المهمة في دعم الاقتصاد القومي، وتحقيق التنمية المستدامة، نظرا لما يمثله العنصر البشري من قوة إنتاجية كبيرة للاقتصاد القومي، تتمثل في رأس المال البشري، الذي لا يقل أهمية عن باقي عناصر الإنتاج، مما يعزز من أداء الاقتصاد القومي، ويحقق التنمية المستدامة.

بالصور

حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

انطلاق التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14 الأحد بمشاركة أكثر من 2000 مقاتل

السياحة بالشرقية تنظم رحلة لطلاب مدرسة لزيارة المنطقة الأثرية بتل بسطا

شبه الخنفساء.. فولكس فاجن تكشف عن أحدث سيارة RUF كهربائية

